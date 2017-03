Đối sách trước một Trung Quốc bành trướng

VN cần “ngụ binh ư nông” kiểu mới VN không thể chạy đua vũ trang với TQ nhưng sẽ phải dồn rất nhiều nguồn lực vào công cuộc bảo vệ biển, đảo. Hãy nhìn các nước nhỏ nhưng đứng trước đe dọa an ninh lớn. Họ phải duy trì ngân sách quốc phòng cao. Do đó VN phải có nền kinh tế mạnh để cáng đáng ngân sách bảo vệ biển, đảo. VN cũng phải hiện đại hóa hải quân, không quân, phát triển một chiến lược “ngụ binh ư nông” kiểu mới để đối phó với “chiến tranh nhân dân” trên biển của TQ. Nội lực là điều kiện cần nhưng phải có thêm ngoại lực thì mới đủ. Ở “vòng trong”, VN phải hợp tác chặt chẽ với các nước lớn và các nước trong khu vực có chung lợi ích ở biển Đông, ở “vòng giữa”, VN cần tranh thủ các nước ASEAN và một số nước lớn khác. Ở “vòng ngoài” là các nước, các tổ chức quốc tế khác và đặc biệt là dư luận quốc tế. GS ALEXANDER VUVING, Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ Giữ cân bằng trong quan hệ với các nước Chính sách đối ngoại của VN đối với TQ chạy trên một trục ngang, được quyết định bởi mong muốn của giới lãnh đạo VN và chính sách của TQ. Hành động của TQ ở vùng biển Đông có thể hút VN về phía TQ và ngược lại có thể đẩy VN ra xa TQ. Nhiều người cho rằng những hành động gây căng thẳng gần đây của TQ ở biển Đông sẽ khuyến khích VN xích lại gần hơn với các quốc gia khác. Nhưng tôi không nghĩ tốt cho VN khi mối quan hệ Việt-Trung có thể tỉ lệ nghịch với mối quan hệ khác. Cách tốt nhất cho VN là cân bằng trong quan hệ với cả các cường quốc khác và TQ dù không dễ dàng. Năm 2016, tôi nghĩ TQ sẽ gây tăng áp lực nhiều hơn ở vùng biển Đông. Do đó sự lựa chọn cho chính sách của VN ở vùng biển Đông trong năm 2016 không có nhiều và kịch bản cho mối quan hệ Trung-Việt có lẽ sẽ ngày càng chênh lệch, bất đối xứng hơn nếu VN không thể tự chủ, tự cường. TS NGUYỄN THÀNH TRUNG, khoa Quan hệ quốc tế,

ĐH KHXN&NV TP.HCM