Gia cảnh khó khăn của ‘Hiệp sĩ đường phố’ hơn 500 lần bắt cướp

Vợ ông Hoàng làm nghề bán nón bảo hiểm và áo mưa, còn ông Hoàng ngoài công việc chạy xe ôm để mưu sinh. Gia đình ông Hoàng khó khăn, không có nhà phải ở trọ nhưng ông ấy lại có ý cống hiến cho xã hội, bằng chứng là từng vô số lần tham gia bắt cướp trong 20 năm qua. Cảm phục trước nghĩa cử của ông và thương cho hoàn cảnh nghèo khó, tôi có tặng ông 1 chiếc xe wave cũ. Về cảm nhận của bản thân tôi, trong thời gian qua, ông Hoàng và các thành viên trong đội Hiệp sĩ Hồ Chí Minh đã từng hỗ trợ rất đắc lực cho lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực... Anh Phan Nguyễn Phi Long, công an khu vực phường 14, quận Tân Bình Anh Hoàng là một người rất tốt, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn lạc quan và dành tấm lòng của mình giúp đỡ người gặp nạn. Không giúp về vật chất nhưng anh Hoàng luôn ủng hộ tinh thần các thành viên khó khăn trong nhóm. Về hoàn cảnh nhà anh Hoàng, mới đây vợ anh bị tai nạn giao thông bị chấn thương ở mắt phải mổ. Tuy nhiên người gây ra tai nạn khi nghe số tiền mổ mắt của vợ anh Hoàng là 10 triệu đồng thì đã bỏ trốn, khoản tiền này anh Hoàng phải tự xoay sở bằng cách vay mượn. Mỗi lúc anh Hoàng gặp khó khăn, anh em trong nhóm mỗi người góp một ít để giúp được đồng nào hay đồng nấy... Anh Lê Ngọc Phúc, một thành viên trong đội

hiệp sĩ Hồ Chí Minh