Giá xe sang sắp tăng chóng mặt

Có dòng xe tăng cả tỉ đồng Ông Lê Đức Minh, chủ một cửa hàng kinh doanh máy móc ở quận 3 (TP.HCM), cho hay ông đặt mua một dòng xe nhập khẩu có dung tích động cơ dưới 3.0 lít với giá gần 2 tỉ đồng sau 1-1-2016. Do thuế TTĐB áp dụng từ thời điểm này tăng nên ông phải bỏ thêm khoảng 100 triệu đồng so với trước đó. Cũng với chiếc xe trên, theo ông Minh, nếu khách hàng mua vào thời điểm từ ngày 1-7 tới đây sẽ phải bỏ thêm khoảng 200 triệu đồng nữa, nghĩa là giá bán của chiếc xe đến tay người tiêu dùng tăng lên 2,3 tỉ đồng. Lý do, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB mới được QH thông qua, nếu tính chiếc xe trị giá 2 tỉ đồng với biểu thuế TTĐB tăng thêm 5% thì giá xe có thể tăng thêm khoảng 100 triệu đồng, giá xe các đại lý bán ra là 2,1 tỉ đồng. Cộng thêm đó, với cách tính thuế dựa trên giá bình quân bán ra của cơ sở thương mại, giá xe lại tăng thêm ít nhất 10% nữa vì phải tính cả chi phí mặt bằng, nhân sự, quảng cáo, lợi nhuận của các đại lý ô tô, cơ sở tư nhân... “Với những dòng xe sang, dung tích động cơ lớn hơn, mức thuế TTĐB tăng 30%-90%, cộng thêm mức tăng do cách tính thuế mới, giá xe bán ra từ ngày 1-7 có loại tăng cả tỉ đồng” - ông Minh nói. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo cho thấy tiêu thụ ô tô trong tháng 3 vừa qua tăng mạnh, đạt hơn 24.800 xe các loại, tăng 112% so với tháng trước đó và tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.