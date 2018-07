Hàng Trung Quốc tìm cách ‘khoác áo’ hàng Việt né thuế

Đề nghị thành lập bảy khu thương mại Theo South China Morning Post, các quan chức của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc mới đây đề xuất thành lập bảy khu vực thương mại xuyên biên giới với Việt Nam. Một trong những khu vực này là thị xã Bằng Tường, thuộc thành phố khu Sùng Tả của Trung Quốc. Các sản phẩm được sản xuất trong khu vực này có thể được lựa chọn dán nhãn “made in Vietnam” hay “made in China”. Bên cạnh đó, các khu vực thương mại xuyên biên giới có thể là nơi cho các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu muốn vận chuyển qua các quốc gia khác, thậm chí di dời các hoạt động sản xuất đến đây… Có thể vào diện theo dõi đặc biệt Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM Phạm Xuân Hồng cho rằng sự dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng nếu cuộc chiến thương mại tiếp tục diễn ra. Do đó, cơ quan quản lý của Việt Nam cần cảnh giác với chiêu núp bóng, lấy thị trường Việt Nam làm chỗ né xuất xứ rồi xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ. “Nếu tăng trưởng xuất khẩu hàng may mặc tăng đột biến, đặc biệt nhập khẩu đơn hàng nguyên liệu dệt may, da giày từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, Việt Nam có thể bị vào diện theo dõi đặc biệt từ Mỹ và nguy cơ áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp” - ông Hồng nêu rõ.