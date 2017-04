Chánh án Sóc Trăng giúp dân giành quyền kiện

Giấy tờ nhà, đất nằm ở ngân hàng Năm 2007, bà Hiếu và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng (gọi tắt là BIDV Sóc Trăng) ký kết hợp đồng 0158 thế chấp tài sản nhà và đất của bà Hiếu. Khi xảy ra tranh chấp, bà Hiếu bảo thế chấp tài sản để vay tiền mua nhà, do ngân hàng không giải ngân cho vay nên bà đã bị mất tiền đặt cọc mua nhà 1 tỉ đồng. Trong khi phía BIDV Sóc Trăng lại nói bà thế chấp tài sản để bảo đảm trả nợ tiền vay cho anh ruột bà là ông Trần Ngọc Chánh (ông Chánh thiếu nợ ngân hàng này). Ngày 17-5-2012, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm vụ án BIDV Sóc Trăng khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên phát mại tài sản thế chấp của ông Chánh và cả của bà Hiếu (em ông Chánh) để trả nợ cho mình. Ở phần tài sản thế chấp của bà Hiếu, tòa tuyên bác yêu cầu của BIDV Sóc Trăng đòi phát mại tài sản của bà Hiếu tại hợp đồng thế chấp 0158 để trả nợ cho ông Chánh. Phía BIDV Sóc Trăng kháng cáo. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm này nêu rõ cấp sơ thẩm đã nhận thấy hợp đồng 0158 là vô hiệu nhưng không tuyên vô hiệu, đồng thời cũng không tuyên xử lý luôn hậu quả pháp lý là buộc BIDV Sóc Trăng trả các giấy chủ quyền nhà đất liên quan lại cho bà Hiếu. Sau khi cấp phúc thẩm hủy án, TAND tỉnh Sóc Trăng thụ lý lại vụ án. Do xét thấy thẩm quyền thuộc TAND TP Sóc Trăng nên tòa tỉnh chuyển về tòa TP này giải quyết. Éo le thay, tháng 11-2015, BIDV Sóc Trăng lại rút yêu cầu khởi kiện nên tòa đành phải đình chỉ giải quyết vụ án. Vậy là các giấy tờ chủ quyền của bà Hiếu lúc này vẫn do ngân hàng nắm giữ. Đến nước này bà Hiếu buộc phải khởi kiện để đòi lại giấy chủ quyền. Ngày 26-9-2016, TAND TP Sóc Trăng tuyên chấp nhận yêu cầu của bà Hiếu, buộc BIDV Sóc Trăng trả lại các giấy tờ chủ quyền nhà đất liên quan tại hợp đồng thế chấp 0158 cho bà Hiếu. BIDV Sóc Trăng kháng cáo, ngày 11-1-2017, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án của Tòa án TP Sóc Trăng và đình chỉ giải quyết vụ án. Lý do tòa này đưa ra là các yêu cầu khởi kiện của bà Hiếu đều hết thời hiệu khởi kiện. Xử án kiểu này hết biết nói sao luôn! Hơn năm năm theo vụ án, tôi già đi thấy rõ, tốn biết bao nhiêu chi phí đi lại, giấy tờ, thuê luật sư… Thế mà kết quả còn tệ hơn lúc chưa đi kiện nữa, bởi giờ có còn được quyền kiện nữa đâu! Những người biết về vụ án của tôi đều tức đỏ mặt tía tai. Ai đời một ông thì nói còn thời hiệu, đưa ra xét xử; lên tòa trên lại nói hết thời hiệu rồi, hủy, đình chỉ luôn. Rồi một ông tuyên bác yêu cầu của ngân hàng rồi thôi, dừng lại ở đó, nghỉ, không thèm tuyên buộc ngân hàng trả giấy chủ quyền lại cho tôi. Bà TRẦN THỊ KIM HIẾU