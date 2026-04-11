Giám đốc Công an Gia Lai thông tin vụ 4 người trong gia đình tử vong 11/04/2026 12:49

(PLO)- Theo Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhận định sơ bộ ban đầu cho thấy bốn người trong gia đình tử vong có khả năng liên quan ý định tự tử của một nạn nhân.

Ngày 11-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thông tin nhận định sơ bộ ban đầu về vụ án khiến bốn người trong gia đình ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai tử vong.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, khả năng do một trong bốn người có ý định tự tử.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Cát Tiến, khoảng 14 giờ ngày 10-4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, trú thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến) đến nhà em ruột là bà TTĐ (63 tuổi, ở cùng thôn) thì phát hiện nhiều người trong nhà tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm bà TTĐ, chị TTC (37 tuổi, con bà Đ) và hai cháu ngoại NXH và cháu NXH (cùng 15 tuổi).

Như PLO đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 10-4, người dân phát hiện thi thể bốn người trong gia đình bà TTĐ nên trình báo cơ quan chức năng. Trước đó, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực nhà bà Đ.

Tại hiện trường, có nhiều dấu vết nghi cháy nổ, nhiều rơm bị cháy, mái tôn bị hư hỏng.