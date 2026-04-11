Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vong 11/04/2026 07:12

(PLO)- Đến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.

Ngày 11-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều nguyên nhân vụ việc bốn người trong gia đình tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai tử vong.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Cát Tiến, khoảng 14 giờ ngày 10-4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, ngụ thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến) đến nhà em ruột là bà TTĐ (63 tuổi, cùng thôn) phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong.

Hiện trường có nhiều rơm bị đốt cháy.

Các nạn nhân được xác định gồm: bà TTĐ, chị TTC (37 tuổi, con bà Đ) và hai cháu ngoại NXH (15 tuổi) và cháu NXH (15 tuổi).

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Cát Tiến báo cáo đề xuất Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phân công lực lượng chủ trì khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường.

Như PLO đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 10-4, người dân phát hiện bốn người trong gia đình bà TTĐ (63 tuổi, ngụ thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến) tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Trước khi sự việc được phát hiện, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực nhà bà Đ.

Tại hiện trường, có nhiều dấu vết nghi cháy nổ, nhiều rơm bị cháy, mái tôn bị hư hỏng. Được biết, ba mẹ con chị C sinh sống với bà Đ nhiều năm nay.