Cháy nhà 4 tầng trên đường Lê Hồng Phong, nhiều người tháo chạy 07/04/2026 18:03

(PLO)- Lửa bất ngờ bùng phát tại lầu hai căn nhà bốn tầng trên đường Lê Hồng Phong khiến nhiều người bên trong hô hoán, chạy xuống đất thoát thân.

Ngày 7-4, Công an phường Vườn Lài, TP.HCM, đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà bốn tầng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, hơn 15 giờ 30 cùng ngày, lửa bất ngờ phát ra từ lầu hai căn nhà bốn tầng ở mặt tiền đường Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài. Phát hiện đám cháy, nhiều người bên trong nhà nỗ lực dập lửa tại chỗ nhưng không thành nên nhanh chóng chạy xuống phía dưới kêu cứu.

Khói bốc lên từ đám cháy khiến người dân xung quanh hốt hoảng. Ảnh: H.TÂM

Do khu vực cháy chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ sau ít phút, lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động phương tiện và chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Cảnh sát PCCC sau đó tiếp cận, khống chế đám cháy trong ít phút. Ảnh: H.TÂM

Tại hiện trường, lính cứu hỏa đã kịp thời khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy sau thời gian ngắn. Lực lượng chức năng cũng kịp thời ngăn chặn không để lửa cháy lan xuống khu vực phía dưới là quán cà phê chứa nhiều đồ đạc, thiết bị.

Theo lãnh đạo UBND phường Vườn Lài, vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.