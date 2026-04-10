Gia Lai: Nghi cháy nổ khiến 4 người trong gia đình tử vong 10/04/2026 18:08

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi cháy nổ khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Chiều 10-4, ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai), xác nhận cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ bốn người trong cùng một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TH

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10-4, người dân ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) phát hiện bên trong căn nhà của bà TTĐ (63 tuổi, thôn Chánh Hóa) có dấu hiệu xảy ra cháy, trong nhà có bốn người tử vong.

Bốn người tử vong, gồm: bà TTĐ, con gái TTC (37 tuổi) hai cháu ngoại NXH, NXH (15 tuổi).

Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, nhà bà Đ nằm ven bờ suối, cách xa nhà của các hộ dân khác trong thôn. Trước khi sự việc được phát hiện, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực ven suối.