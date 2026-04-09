Lời khai của cựu đội phó trong vụ cháy nhà trọ tại Hà Nội làm 15 người tử vong 09/04/2026 17:02

(PLO)- Bị cáo là cựu đội phó phòng cháy chữa cháy khai đã chỉ đạo, đôn đốc cán bộ rà soát, điều tra cơ bản nhưng sau đó bị cáo không được báo cáo nên không nắm được nhà trọ số 01 thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy.

Chiều 9-4, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Tuấn Anh (cựu phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) và Lê Quang Hưng (cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Tuấn Anh khai bị cáo là đội phó phụ trách phòng cháy chung của quận. Bị cáo thừa nhận có một phần trách nhiệm của người phụ trách trực tiếp giai đoạn 2021-2023. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng không nắm được, không được báo cáo về việc cơ sở nhà số 01 thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy nên không có căn cứ để chỉ đạo.

Chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề với chức trách của mình, bị cáo phải đôn đốc để cán bộ đi điều tra cơ sở, từ đó mới biết để đưa nhà số 01 vào diện quản lý.

Bị cáo Tuấn Anh trình bày rằng đơn vị thường xuyên đôn đốc công tác điều tra cơ bản, đó là xương sống trong phòng cháy chữa cháy, các biên bản cuộc họp thể hiện đã đôn đốc.

Bị cáo thường xuyên rà soát lại số lượng cơ sở trên địa bàn mà chiến sĩ báo về theo tháng, theo quý; nhưng nếu cán bộ chiến sĩ không chủ động rà soát, điều tra bổ sung thêm thì gặp nhiều khó khăn.

Theo trình bày của bị cáo Tuấn Anh, sau khi vụ cháy xảy ra, bị cáo có chỉ đạo anh em rà soát thì thấy rằng nhà số 01 được đề cập đến trong hai văn bản. Thứ nhất là văn bản của công an phường, trong đó có nói rằng nhà số 01 chưa phân loại được do ai quản lý.

Một văn bản nữa của UBND phường thông báo danh sách hơn 1.000 cơ sở do phường quản lý trong đó có nhà số 01.

Bị cáo Tuấn Anh trình bày, trường hợp UBND phường thấy cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý thì đưa vào danh sách rồi thông báo. Nếu UBND phường thấy không thuộc thẩm quyền thì lập danh sách gửi đến công an quận.

Nếu đúng thẩm quyền, công an quận có trách nhiệm chủ động đưa vào quản lý rồi báo cáo các cấp và lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy.

Đại diện VKS đã nhắc ông Tuấn Anh, theo văn bản trả lời của cơ quan chức năng nhà số 01 thuộc thẩm quyền quản lý của công an quận.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đánh giá bị cáo Hưng đã thiếu trách nhiệm, không đưa nhà số 01 vào diện quản lý về phòng cháy chữa cháy; bị cáo Tuấn Anh là lãnh đạo phụ trách nhưng đã không kiểm tra, chỉ đạo cán bộ đánh giá lại quy mô của nhà số 01, để nhà số 01 không có đơn vị nào quản lý.

Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo thành khẩn khai báo, có tinh thần khắc phục, có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác và làm việc trong công việc nguy hiểm là phòng cháy chữa cháy, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt hai bị cáo từ 3-4 năm tù.

Phiên tòa đang tiếp tục...