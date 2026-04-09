Cựu cán bộ PCCC thừa nhận thiếu sót trong vụ cháy nhà trọ làm 15 người tử vong 09/04/2026 12:48

(PLO)- Cựu cán bộ thừa nhận thiếu sót trong công tác dẫn đến nhà trọ số 01 không được quản lý về phòng cháy chữa cháy, khi vụ cháy xảy ra đã làm 15 người tử vong.

Sáng 9-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 2 cựu cán bộ công an phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an quận Cầu Giấy (cũ) gồm bị cáo Đỗ Tuấn Anh (cựu phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) và Lê Quang Hưng (cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là vụ cháy nhà trọ khiến 15 người tử vong xảy ra vào năm 2024 tại Hà Nội.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Hơn 10 năm hoạt động không phép

Theo cáo buộc, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích 207m2 tại địa chỉ tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, Hà Nội; đồng thời gia đình ông Quyết cũng sinh sống tại địa chỉ trên.

Ngoài ra, ông Quyết còn dùng khoảng 33m2 tại sân nhà để con trai ông Quyết dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại, được sử dụng làm nơi để phương tiện xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ và các thành viên gia đình ông Quyết.

Năm 2010, dãy trọ đi vào hoạt động. Quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ và không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ.

Khoảng 0h45 ngày 24-5-2024, do chập mạch điện trên đường dây điện của 1 xe máy điện trong lán sửa chữa xe, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh và đám cháy bùng phát.

Thời điểm xảy ra cháy, nhà ông Quyết có 23 người sinh sống, trong đó có 7 người trong gia đình ông Quyết cùng 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng trọ.

Khi gia đình ông Quyết và những người thuê trọ phát hiện đám cháy, đã hô hoán và tìm đường thoát. Nhưng đám cháy bùng phát lớn đã bao trùm toàn bộ các lối thoát nạn.

Ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an Hà Nội đã đến hiện trường vụ cháy, phá khóa cổng, tổ chức chữa cháy, đưa người bị nạn trong đám cháy ra ngoài.

Sau 10 phút chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề và đến khoảng 1h 26 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn) với trị giá thiệt hại là hơn 87 triệu đồng.

Cựu cán bộ nhận thiếu sót

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Quang Hưng trình bày, nhà trọ số 01 của gia đình ông Quyết nằm trên địa bàn phường Trung Hòa, thuộc địa phận quản lý của bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo mới nhận địa bàn này 9 tháng thì xảy ra vụ cháy.

Khi bàn giao công việc, bị cáo nhận được danh sách 123 cơ sở quản lý về phòng cháy chữa cháy. Sau đó, bị cáo tiến hành kiểm tra và thực hiện trước với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, sau đó, đến lượt các cơ sở khác.

Cũng theo chức trách nhiệm vụ, bị cáo Hưng phải thực hiện việc điều tra cơ bản và bổ sung các cơ sở đủ điều kiện vào danh sách quản lý phòng cháy chữa cháy.

Lý giải vì sao nhà số 01 đã hoạt động kinh doanh nhà trọ từ lâu nhưng không được điều tra và đưa vào quản lý, bị cáo Hưng cho biết, tháng 8 bị cáo nhận nhiệm vụ là địa bàn 1/2 phường Trung Hòa và vừa bắt đầu kiểm tra danh sách 123 cơ sở thì tháng 9 xảy vụ cháy ở quận Thanh Xuân cũ.

Thành phố yêu cầu tổng kiểm tra nên bị cáo phải tham gia đoàn kiểm tra đến hết tháng 10-2025. Sau đó, đoàn kiểm tra lại được UBND TP chỉ đạo kiểm tra các loại hình khác, rồi đến đợt kiểm tra của Công an quận…

Phần lớn thời gian bị cáo phải tham gia các đoàn kiểm tra, chưa kịp thực hiện việc điều tra cơ sở để phát hiện và bổ sung nhà số 01 vào diện quản lý.

Bị cáo Hưng cũng thừa nhận nếu nhà số 01 được kiểm tra thì chủ nhà sẽ được yêu cầu bố trí lối thoát nạn, có biện pháp phòng cháy lan và trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Trong đó, quan trọng nhất là lối thoát nạn, người trong tòa nhà có lối thoát ra ngoài và phòng cháy lan để vụ cháy không lan sang khu vực mà chỉ ở khu vực xưởng sửa xe.

Bị cáo Hưng xác nhận nếu thực hiện đúng phòng cháy chữa cháy có thể cứu được tính mạng nhiều người.

“Bị cáo nhận thức phần trách nhiệm của bản thân khi chưa kịp điều tra cơ bản hoặc gặp gỡ để có biện pháp hoặc hướng dẫn cho cơ sở. Đó là thiếu sót của tôi… để lại hậu quả tang thương, bị cáo xin lỗi và chia buồn với các gia đình không may”- bị cáo Hưng nói.

Theo trình bày của bị cáo Hưng, đến trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã liên hệ các gia đình nạn nhân, đến thắp hương, chia sẻ động viên gia đình và gửi mỗi gia đình 5.000.00 đồng.