Nghe lời tình nhân, nữ giám đốc phạm tội rồi nhận 8 năm tù 08/04/2026 20:53

(PLO)- Nghe lời tình nhân bàn bạc, nữ giám đốc đồng ý mở tài khoản Tap to phone, thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa để hưởng lợi bất chính...

Ngày 8-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 13 bị cáo trong vụ án sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn có quen biết đối tượng Tang Weidong (thường gọi là A Tang, quốc tịch Trung Quốc).

Đến khoảng cuối năm 2022, A Tang nhắn tin cho Tuấn qua Wechat nói có nguồn thẻ Visa quốc tế do chiếm đoạt được, muốn tìm tài khoản ứng dụng “Tap to phone” và máy POS của các ngân hàng Việt Nam để thực hiện quẹt thẻ thanh toán nhằm rút tiền trong tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tuấn được A Tang hướng dẫn cách thức chiếm đoạt tiền bằng cách sử dụng những điện thoại nhãn hiệu iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa, đăng nhập vào tài khoản Icloud rồi nhập thông tin thẻ visa do A Tang cung cấp vào điện thoại để rút tiền.

Đầu năm 2023, Tuấn đã mua nhiều điện thoại nhãn hiệu iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo liên hệ và mua các tài khoản Icloud của một người tên Hiếu (chưa xác định nhân thân) rồi đăng nhập các tài khoản Icloud này vào các điện thoại mới mua. Sau đó A Tang gọi video call trực tiếp cho Tuấn để đọc các thông tin thẻ Visa để Tuấn nhập vào các điện thoại.

Nếu điện thoại yêu cầu nhập OTP (mã bảo mật) thì A Tang sẽ đọc cho Tuấn để nhập vào. Sau khi nhập thẻ thành công vào điện thoại, Tuấn tiếp tục sử dụng điện thoại quẹt trên các máy POS (thiết bị thanh toán thẻ Visa do Tuấn đi thuê) dưới sự giám sát của A Tang.

Nếu quẹt thành công, Tuấn sẽ thu tiền của các chủ máy POS, chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo rồi dùng tiền này mua USDT và chuyển cho A Tang 70% số tiền rút được.

Tuấn trả cho người thuê máy POS từ 10-25% số tiền rút được. Số tiền còn lại bị cáo Tuấn hưởng hết.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, Lê Văn Tuấn đã cùng các bị cáo khác đã chiếm đoạt hơn 6,2 tỉ đồng.

Ngoài A Tang, Tuấn còn kết hợp một số đối tượng người nước ngoài khác (chưa xác định được nhân thân) dùng thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa, được tổng số hơn 2,3 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Chu Thị Thu Hường là chủ Công ty CP Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam, chuyên kinh doanh buôn bán sầu riêng và đủ điều kiện đăng ký mở tài khoản “Tap to Phone”.

Đầu năm 2023, bị cáo Tuấn liên hệ với Vũ Đình Định (bạn trai Hường, đang sống chung) nhờ tìm nguồn cấp tài khoản “Tap to Phone”. Định đã bàn với bạn gái để Hường đứng ra đăng ký tài khoản.

Công ty của Hường không có hoạt động kinh doanh trên tài khoản “Tap to Phone” và bị cáo này biết rõ các giao dịch trên “Tap to Phone” sẽ là giao dịch khống, nhưng vì số tiền lợi nhuận mà Tuấn hứa trả cho nên Hường đã đồng ý.

Từ ngày 8-2 đến ngày 18-3-2023, Công ty CP Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam đã thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa của các ngân hàng nước ngoài, trong đó có 113 giao dịch thành công với tổng số hơn 1 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận, Hường chuyển cho Tuấn 834 triệu đồng, giữ lại 15% số tiền mà Hường và Định được hưởng.

Sau một ngày làm việc, HĐXX xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn 17 năm tù; tuyên phạt bị cáo Hường 8 năm tù; bị cáo Định 12 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 năm đến 8 năm 6 tháng tù.