TAND Tối cao ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026 12/04/2026 05:08

(PLO)- TAND Tối cao yêu cầu xác định việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm minh nhưng nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

TAND Tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 199/KH-TANDTC về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026.

Về yêu cầu, phải xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một trong các nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong TAND tối cao về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng.

Là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

TAND Tối cao cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Trong đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần đưa nội dung công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm hằng năm của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 3918/QĐ-TANDTC ngày 31-12-2025 của Chánh án TAND Tối cao về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong TAND.

Xác định việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm minh nhưng nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

Đáng chú ý, TAND Tối cao yêu cầu các đơn vị thuộc TAND Tối cao phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cụ thể, người đứng đầu các đơn vị thuộc TAND Tối cao phải nêu gương, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp, biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đơn vị và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị

TAND Tối cao cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Trong đó, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách và chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp đã giao cấp phó, thành viên cấp ủy trực tiếp quản lý, phụ trách.

Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, người đứng đầu, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh không để khuyết điểm thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách chịu trách nhiệm, chủ động thường xuyên nhận diện nguy cơ xảy ra “tham nhũng vặt”, những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân trong thực hiện công vụ để có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường phát huy vai trò của công chức, người lao động trong việc phản ánh, tố cáo các hành vi những nhiễu, tiêu cực.

Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Luật Phòng, chống tham nhũng; phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ, xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị quản lý.