TAND Tối cao trả lời cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng 29/03/2026 06:30

(PLO)- TAND Tối cao cho biết sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản...

Vừa qua, TAND Tối cao ban hành Văn bản số 106/TANDTC-VP trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Theo đó, TAND Tối cao nhận được kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 2517/UBDNGS15 ngày 16-1-2026.

Nội dung công văn thể hiện cử tri TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao kết quả gần 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng đã được xử lý nghiêm minh, góp phần cũng cố niềm tin của Nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri cho rằng công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn do đối tượng phạm tội thường tẩu tán, che giấu tài sản từ sớm, làm giảm hiệu quả khắc phục hậu quả.

Cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật và tăng cường phối hợp, cho phép áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm khi có căn cứ theo quy định. Qua đó, ngăn chặn việc tấu tán tài sản và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Trả lời, TAND Tối cao cho rằng theo quy định của Điều 129 BLTTHS thì biện pháp phong tỏa tài khoản được áp dụng đối với người bị buộc tội (người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo). Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.

Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ cho phép áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với người bị buộc tội hoặc người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.

Thực tiễn xử lý các vụ việc, vụ án hình sự thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo trong thời gian gần đây, khi có căn cứ cho rằng cần phải ngăn chặn việc người bị buộc tội hoặc tổ chức, cá nhân khác có hành vi chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, tẩu tán, hủy hoại tài sản liên quan đến vụ việc, vụ án thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp tạm ngừng giao dịch, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đó.

Trong thời gian tới, TAND Tối cao sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan (VKSND Tối cao, Bộ Tư pháp...) nghiên cứu, để xuất hoàn thiện quy định pháp luật về áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.