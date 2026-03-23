TAND Tối cao đề xuất bảng phụ cấp chức vụ mới ngành tòa án 23/03/2026 10:36

(PLO)- TAND Tối cao dự thảo bảng phụ cấp cho các chức danh lãnh đạo, quản lý mới ngành tòa án, sau khi sắp xếp lại theo mô hình tòa án 3 cấp.

TAND Tối cao vừa có dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo ngành Tòa án và Kiểm sát. Dự thảo nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn tổ chức lại bộ máy và thay đổi mô hình hoạt động của hệ thống tòa án thời gian qua.

Theo TAND Tối cao, việc sửa đổi Nghị quyết số 730/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cần thiết trong bối cảnh hệ thống Tòa án đã được sắp xếp lại theo mô hình 3 cấp, chính thức vận hành từ ngày 1-7-2025. Việc này kéo theo thay đổi về chức danh, nhiệm vụ và thẩm quyền của nhiều vị trí lãnh đạo.

Đáng chú ý, các TAND cấp cao và cấp huyện đã chấm dứt hoạt động; thay vào đó là các Tòa phúc thẩm thuộc TAND Tối cao và hệ thống TAND khu vực. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng buộc phải điều chỉnh chính sách phụ cấp chức vụ cho phù hợp.

Bổ sung phụ cấp cho chức danh mới

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là bổ sung quy định về phụ cấp chức vụ đối với các vị trí lãnh đạo mới.

Cụ thể, TAND Tối cao đề xuất bổ sung chức danh Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao vào Bảng phụ cấp, có hệ số phụ cấp 1,05; chức danh Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao, có hệ số phụ cấp 0,85.

Đối với hệ thống TAND khu vực, cấp xét xử có phạm vi và tính chất công việc phức tạp hơn cấp huyện trước đây – dự thảo cũng đưa ra các mức phụ cấp tương ứng với từng chức danh lãnh đạo, bảo đảm tương quan với cấp sở tại địa phương.

Bảng phụ cấp mới được đề xuất.

So sánh đề xuất mức phụ cấp mới tại TAND khu vực và TAND cấp huyện trước đây.

Bãi bỏ các chức danh không còn tồn tại

Song song với việc bổ sung, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ các chức danh và mức phụ cấp tương ứng đối với các vị trí thuộc TAND cấp cao và TAND cấp huyện trong bảng phụ cấp – những đơn vị đã kết thúc hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành.

Động thái này nhằm đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống chính sách tiền lương và phụ cấp.

TANDTC nhấn mạnh, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của cán bộ tương xứng với vị trí, vai trò và trách nhiệm công việc; đồng thời giữ ổn định hệ số phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý hiện hành cho đến khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương.