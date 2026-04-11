Lập luận của Tòa khi áp dụng Nghị quyết 68 cho cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng án treo 11/04/2026 08:30

(PLO)- Theo HĐXX, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai là một thành phần kinh tế tư nhân, đóng góp lớn về thuế, ngân sách nhà nước nên xem xét vận dụng tinh thần Nghị quyết 68.

Như PLO đã đưa tin, trong số 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. HĐXX căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, số lượng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đã tuyên 10 bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 BLHS.

Theo HĐXX, đối với các bị cáo Phạm Văn Hiền, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Công Tài, Lê Xuân Hòe, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Trọng Cảnh, Nguyễn Thị Hồng, Trần Khắc Chung, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 khoản 2 Điều 51 BLHS.

Bị cáo Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP) phạm tội do chủ quan tin tưởng vào cấp dưới, bị cáo Chung do chủ quan, vô ý phạm tội; các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú, nghề nghiệp rõ ràng, ổn định, hiện tuổi đã cao, một số bị cáo đã trên 70 tuổi, nhiều bệnh, sức khỏe không ổn định không thuộc các trường hợp không được hưởng án treo.

HĐXX nhận định đã áp dụng tinh thần Nghị quyết 68 khi xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: ĐL

Do đó, khi lượng hình HĐXX vận dụng Điều 65 BLHS áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo theo quy định của pháp luật. Việc cho các bị cáo được hưởng án treo cũng phù hợp với đề nghị của đại diện VKSND tại phiên tòa.

Đáng chú ý, đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, t, v khoản 1 khoản 2 Điều 51 BLHS.

Bản thân bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú, nghề nghiệp rõ ràng, ổn định. Hiện đang là một trong những người điều hành, quản lý của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Cũng theo HĐXX, tài liệu trong hồ sơ vụ án và trình bày của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa thể hiện Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai là một thành phần kinh tế tư nhân, đóng góp lớn về thuế, ngân sách nhà nước, thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn người lao động, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đảm bảo an sinh xã hội được chính quyền nhiều địa phương ghi nhận.

Đặc biệt trong vụ án này xét bối cảnh, nguyên nhân, động cơ phạm tội cho thấy bị cáo trực tiếp hưởng lợi số tiền lớn nhưng đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục toàn bộ hậu quả thuộc trách nhiệm của bị cáo, đảm bảo thu hồi đầy đủ tài sản của nhà nước bị thất thoát trong vụ án.

Sau khi xem xét, đánh giá toàn bộ hành vi, tính chất, mức độ, đặc biệt là yếu tố khắc phục toàn bộ hậu quả của bị cáo và vai trò của bị cáo tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, HĐXX vận dụng tinh thần tại mục 2.3 phần III của Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân có nội dung“ Trường hợp đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo”.

Xét ý kiến của đại diện VKS tại phần luận tội đề nghị áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật nên HĐXX chấp nhận.