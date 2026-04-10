Bán khu đất 39 Bến Vân Đồn trái quy định, cựu lãnh đạo Tập đoàn cao su lãnh 14 năm tù 10/04/2026 18:42

Chiều 10-4, sau bốn ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su) 8 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Bị cáo Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín, bị tuyên phạt 7 năm tù cùng về hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Theo HĐXX, hậu quả của vụ án đã được khắc phục, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã cân nhắc giảm nhẹ khi lượng hình. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo HĐXX, tại tòa, các bị cáo có nhận thức khác nhau về sai phạm nhưng cơ bản đều thừa nhận hành vi tham mưu, đề xuất, thảo văn bản và ký ban hành tờ trình, quyết định, hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nhà nước tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Việc chuyển nhượng cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá đã gây thất thoát tài sản như cáo trạng truy tố, không oan sai.

Xét lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vụ án còn được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ khác cũng như hợp đồng, chứng từ kế toán, kết quả định giá tài sản và các biên bản hoạt động điều tra khác.

HĐXX có đủ cơ sở xác định khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn được Nhà nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý sử dụng để sản xuất kinh doanh. Sau đó, Tập đoàn Cao su giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý.

Thực hiện việc xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tập đoàn Cao su xây dựng phương án xử lý sắp xếp lại cơ sở nhà đất, đề xuất cho hợp khối và chuyển mục đích sử dụng đất tại 39-39B Bến Vân Đồn sang đất ở để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Lê Quang Thung và một số cá nhân tại Tập đoàn Cao su đã tham gia đề xuất, thống nhất với Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Phú Việt Tín) về việc Tập đoàn cao su chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn thông qua việc thành lập Công ty Phú Việt Tín.

Mục đích là đề nghị UBND TP.HCM giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn thực hiện dự án, sau đó chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho người khác . Sau đó, nhóm công ty của các bị cáo Linh, từ sự tham gia giúp sức của các bị cáo tại Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa và Công ty Cao su Đồng Nai đã chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín cho Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) với giá 460,9 tỉ đồng. Bản chất là chuyển nhượng khu đất, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất cho tư nhân.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo tại Tập đoàn Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa khi được chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã câu kết với các đối tượng và doanh nghiệp tư nhân cố ý làm trái trong việc chuyển nhượng tài sản Nhà nước nhưng không định giá, đấu giá tài sản.

Các bị cáo thuộc UBND TP.HCM do vụ lợi nên khi sắp xếp xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã làm trái Luật Đất đai. Các bị cáo thuộc Hội đồng định giá tài sản Bộ Tài nguyên và Môi trường khi tiến hành thẩm định giá để phục vụ công tác điều tra đã nhận tiền của bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa để làm trái quy định, phản ánh không đúng giá trị thị trường của khu đất.

Hậu quả, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã bị chuyển nhượng trái phép cho tư nhân, gây thất thoát cho Nhà nước tổng số tiền 542 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Thung là người với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su là người chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý tài sản Nhà nước, đã chỉ đạo các bị cáo cấp dưới và nhận tiền, thông đồng với Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan đã tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, sau đó tiếp tục bán cho bên thứ ba với giá 846 tỉ đồng. Thông qua việc mua, bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bị cáo Loan hưởng lợi hơn 300 tỉ đồng.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP HCM (đang bị truy nã) đã tham mưu cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) thống nhất giao đất chỉ định không thông qua đấu giá gây thất thoát tài sản Nhà nước.