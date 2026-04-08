Cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM 'nghi bị ung thư phổi' nên chưa về nước để hầu tòa 08/04/2026 17:01

(PLO)- Luật sư của bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, hiện đang trốn truy nã) cho biết bà đang bị khối u nghi ung thư phổi nên chưa thể về nước để tham gia tố tụng...

Chiều 8-4, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) và bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đang bị truy nã) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Hồng và bị cáo Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Bị cáo Đào Thị Lan Hương

Quá trình nhận chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, hai bị cáo Đặng Phước Dừa và Lê Y Linh đã đến Sở Tài chính trực tiếp đưa hai công văn trên cho bị cáo Lan và nhờ giúp cho việc sắp xếp để giao đất cho Công ty Phú Việt Tín làm dự án.

Do Đặng Phước Dừa là chỗ quen biết với chồng của bà Lan, nên khi bị cáo này đưa tiền bị cáo Lan đã không lấy. Bị cáo Dừa hứa khi thực hiện dự án xong sẽ để cho bà Lan mua một căn chung cư.

Bị cáo Lan đã bỏ trốn và bị truy nã. TAND TP.HCM đã ra thông báo kêu gọi bị cáo này ra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa. Song, bị cáo này không ra đầu thú và đã được TAND TP.HCM xét xử vắng mặt theo quy định.

Tại phiên tòa, chủ tọa đã công bố hành vi phạm tội của bị cáo Lan. Chủ tọa cũng cho biết bị cáo Lan đã tự nguyện nộp lại 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với 2 bất động sản đứng tên bị cáo Lan.

Trước đó, tại phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Lan cũng cho biết đã nhiều lần liên hệ để vận động bị cáo này trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Cũng theo thông tin từ phía luật sư, hiện bị cáo Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bị khối u nghi ung thư phổi và mắc chứng trầm cảm nặng nên chưa thể về nước để tham gia tố tụng. Hồ sơ bệnh án của bị cáo đã được gửi về và được luật sư chuyển đến cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa hôm nay, vì lý do sức khỏe, bà Nguyễn Thị Hồng vắng mặt. HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo này tại CQĐT.

Theo đó, bị cáo Hồng giữ nguyên nội dung lời khai, thừa nhận sai phạm và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hồng cũng cho biết đã nộp lại 1,6 tỉ đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi của luật sư...