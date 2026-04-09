Cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bị đề nghị 14-16 năm tù 09/04/2026 10:33

Ngày 9-4, phiên toà xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức hình phạt của đại diện VKS.

Theo đó, VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su) 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 6-7 năm tù về tội nhận hối lộ; tổng hợp hình phạt là từ 14-16 năm tù.

Bị cáo Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín và Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín cùng bị đề nghị mức hình phạt 8-10 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị mức hình phạt từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo khác bị VKS đề nghị từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo. Ảnh: ĐL

Đại diện VKS cho biết khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích hơn 6.000 m2 được Nhà nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý sử dụng để sản xuất kinh doanh. Sau đó, Tập đoàn Cao su giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý.

Thực hiện việc xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tập đoàn Cao su xây dựng phương án xử lý sắp xếp lại cơ sở nhà đất, đề xuất cho hợp khối và chuyển mục đích sử dụng đất tại 39-39B Bến Vân Đồn sang đất ở để xây dựng chung cư giải quyết nhà ở cho cán bộ, công nhân viên và được UBND TP.HCM, Bộ Tài chính chấp thuận.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Lê Quang Thung và một số cá nhân tại Tập đoàn Cao su và các đơn vị tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chuyển tài sản của Nhà nước là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn thành tài sản tư nhân trái pháp luật, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thất thoát cho Nhà nước tổng số tiền 542 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Quang Thung, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị VKS xác định phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Ảnh: SONG MAI

Hành vi sai phạm không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, việc thực hiện các chính sách kinh tế của Nhà nước; nhiều cán bộ, đảng viên đã và đang công tác bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Vì vậy, việc đưa vụ án Lê Quang Thung và đồng phạm ra xét xử là để kịp thời răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm nói chung, góp phần làm mạnh hoạt động kinh tế, củng cố lòng tin của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Điều này thể hiện sự quyết tâm trong công tác đấu tranh xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

VKS nhận định: Căn cứ tài liệu điều tra, kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo và người liên quan có cơ sở khẳng định VKS truy tố bị cáo Lê Quang Thung và 21 bị cáo khác về các tội: Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo tại Tập đoàn Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa khi được chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã câu kết với các đối tượng và doanh nghiệp tư nhân cố ý làm trái trong việc chuyển nhượng tài sản Nhà nước nhưng không định giá, đấu giá tài sản.

Các bị cáo thuộc UBND TP.HCM do vụ lợi nên khi sắp xếp xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã làm trái Luật Đất đai. Các bị cáo thuộc Hội đồng định giá tài sản Bộ Tài nguyên và Môi trường khi tiến hành thẩm định giá để phục vụ công tác điều tra đã nhận tiền của bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa để làm trái quy định, phản ánh không đúng giá trị thị trường của khu đất.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Thung chịu trách nhiệm chính. Cụ thể, với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su, bị cáo Thung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, hai lần nhận tiền của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái pháp luật.

Bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền 542 tỉ đồng. Lê Quang Thung là người khởi nguồn cho các hành vi sai phạm, trực tiếp thỏa thuận thống nhất với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về phương thức chuyển nhượng khu đất nên cần có mức án nghiêm khắc cao hơn các bị cáo khác.

Đối với bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa với mục đích mua được khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái pháp luật, đã hai lần đưa tiền cho ông Thung tổng cộng 300.000 USD và 200.000 SGD. Sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo còn đưa tiền cho Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản để đề nghị định giá tài sản trái pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan nhận thức rõ khu đất 39-39B là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho bị cáo Linh, Dừa mua khu đất không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật. Sau đó, hai bị cáo Linh, Dừa chuyển nhượng lại khu đất cho bà Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước.