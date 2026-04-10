Viện kiểm sát tiếp tục đề nghị giảm án cho cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai 10/04/2026 15:21

Ngày 10-4, các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan - nói lời sau cùng.

Bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) thừa nhận mọi sai phạm là do bản thân. Bị cáo Thung cho biết hậu quả cơ bản đã được khắc phục, các bị cáo đều tích cực hợp tác và nhận thức rõ hành vi.

Bị cáo này cũng cho biết đại đa số các bị cáo trong vụ án đều trên 60 tuổi, bị bệnh, không còn nguy hiểm cho xã hội. Do đó, xin HĐXX cho hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt và tạo điều kiện để được đi chữa trị bệnh.

Bị cáo Lê Quang Thung và Nguyễn Thị Như Loan (đeo khẩu trang) tại toà. Ảnh: AT

Nói lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật và bày tỏ sự ăn năn hối hận về những gì đã xảy ra.

"Tôi không có mục đích cố ý làm sai hay bất cứ động cơ vụ lợi cá nhân nào. Tôi đã hy sinh bản thân, có hơn 32 năm tuổi xuân cống hiến cho xã hội, cho cổ đông và hàng ngàn cán bộ nhân viên (CBNV). Tôi luôn tuân thủ pháp luật nhưng chỉ vì một sai lầm do chủ quan là tin vào Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận công ty bên bán sở hữu 80% và toàn bộ hồ sơ pháp lý bên bán cung cấp.

Trong đó, quan trọng nhất là bộ hồ sơ nộp Sở KH&ĐT đã thanh toán đủ từ năm 2010. Đến cuối năm 2013 và tháng 7-2014, tôi nhận chuyển nhượng nhưng cơ quan này vẫn không thay đổi thông tin trong 4 năm. Đến lúc mua, tôi đã quá tin vào sự xác nhận của Sở KH&ĐT để ký hợp đồng, nộp thuế đầy đủ. Tôi không thể ngờ vì hạn chế hiểu biết của mình mà dẫn đến vướng vòng lao lý như hôm nay" - bị cáo Loan nói.

Cựu chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai cũng xin lỗi các CBNV và hơn 4.200 cổ đông. Bị cáo này trình bày có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án tiền sự nên mong HĐXX xem xét được hưởng mức án nhẹ hơn đề nghị của VKS, được cải tạo không giam giữ.

"Hiện nay, công ty rất cần sự điều hành của mình cho các dự án. Các dự án này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho cổ đông và nộp thuế vào ngân sách nhà nước, nhất là dự án Phước Kiển dự kiến sẽ nộp từ 30.000 đến 50.000 tỉ đồng. Hơn nữa, tôi xin đính chính số tiền hưởng lợi 297 tỉ đồng là Công ty hưởng lợi, không phải cá nhân tôi" - bị cáo Loan nói thêm.

Các bị cáo khác khi nói lời nói sau cùng đều bày tỏ hối hận. Các bị cáo mong muốn được hưởng mức án nhẹ, cho hưởng án treo để được sống những ngày cuối đời bên gia đình vì tuổi cao, sức yếu và nhiều bệnh nền.

Đáng chú ý, trong quá trình tranh tụng tại toà, phía bị cáo Loan đã nộp khắc phục thêm 50 tỉ đồng nên được VKS đề nghị lại mức hình phạt xuống còn từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (trước đó VKS đề nghị từ 24-30 tháng tù treo).