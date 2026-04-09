Vì sao VKS đề nghị cho cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai cùng nhiều người hưởng án treo? 09/04/2026 19:03

(PLO)- Đại diện VKS đã ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đủ điều kiện để áp dụng hình phạt dưới khung nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề.

Ngày 9-4, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Trong số 22 bị cáo, có 10 bị cáo được VKS đề nghị HĐXX cho hưởng án treo.

Cụ thể, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, VKS đề nghị tuyên phạt:

Các bị cáo Huỳnh Trung Trực (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Cao su), Phạm Văn Hiền và Nguyễn Công Tài mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo Lê Xuân Hòe (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Cao su, kiêm chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai), Nguyễn Thị Gái (cựu tổng giám đốc Cao su Đồng Nai), Nguyễn Văn Minh (cựu trưởng phòng KH&ĐT Cao su Đồng Nai), Nguyễn Trọng Cảnh (cựu tổng giám đốc Cao su Bà Rịa) và Nguyễn Thị Như Loan (cựu tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai cùng 9 bị cáo khác được VKS đề nghị cho hưởng án treo vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) bị đề nghị mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Khắc Chung (cựu kiểm soát viên phụ trách chung tại Tập đoàn Cao su) 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đại diện VKS, các bị cáo trong vụ án đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không chỉ thành khẩn khai báo, mà còn tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng trong việc giải quyết vụ án; nhiều bị cáo lớn tuổi, đa số các bị cáo đều có thành tích xuất sắc trong công tác; các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội, lần đầu phạm tội. VKS đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 54 BLHS khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

Trong vụ án này, một số bị cáo là cấp dưới, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi nhưng đã tích cực, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả chung của vụ án như các bị cáo: Huỳnh Trung Trực, Phạm Văn Hiền, Lê Xuân Hòe, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Trọng Cảnh, Trần Văn Chung; bị cáo Nguyễn Công Tài là nạn nhân chất độc Dioxin; bị cáo Nguyễn Thị Hồng trong quá trình công tác có nhiều đóng góp cho Thành phố; nguyên nhân dẫn đến sai phạm một phần do quy định pháp luật chưa rõ ràng, đầy đủ, hành vi sai phạm gián tiếp dẫn đến hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan sai phạm một phần do nhận thức pháp luật; sau khi nhận thức được hành vi sai phạm đã tích cực, chủ động khắc phục phần lớn số tiền hưởng lợi là hơn 234 tỉ đồng.

Do vậy, VKS cho rằng có thể xem xét giảm nhẹ mức hình phạt đối với các bị cáo này, không nhất thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội cũng có đủ sức răn đe, phòng ngừa và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.