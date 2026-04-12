Chuyên án VN10: Kiến nghị của công an về việc chuyển phát hàng hoá 12/04/2026 07:27

(PLO)- Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các lực lượng chức năng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh và dịch vụ giao nhận hàng hóa nghiên cứu, rà soát, khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý...

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.

Lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy

Quá trình điều tra, CQĐT nhận thấy các đối tượng trong vụ án đã lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế qua đường hàng không, đặc biệt là dịch vụ chuyển phát nhanh từ các nước Châu Âu về Việt Nam để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Các đối tượng đã cất giấu ma túy trong các kiện hàng hóa, bưu kiện, ngụy trang dưới dạng hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm...; sử dụng thông tin người gửi, người nhận không giả mạo hoặc thuê người nhận hàng nhằm che giấu danh tính và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng kem đánh răng. Ảnh: CA

Sau khi các kiện hàng chứa ma túy được vận chuyển về Việt Nam, các đối tượng tiếp tục lợi dụng sử dụng hình thức giao nhận hàng hóa thông qua nền tảng công nghệ để giao nhận ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế, song trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển phát nhanh quốc tế, vận chuyển hàng hóa nội địa và dịch vụ giao nhận thông qua các nền tảng công nghệ vẫn còn tồn tại một số sơ hở, thiếu sót nhất định.

Cụ thể, việc kiểm tra, xác minh thông tin người gửi, người nhận đổi với một số loại hình dịch vụ chuyển phát nhanh còn chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, kiểm soát nội dung hàng hóa trước khi tiếp nhận vận chuyển của một số doanh nghiệp vận chuyển còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân viên giao nhận và tài xế tham gia vận chuyển hàng hóa về nhận biết các phương thức, thủ đoạn vận chuyển ma túy của tội phạm còn hạn chế...

Những sơ hở, thiếu sót nêu trên đã bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Những kiến nghị để khắc phục

Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các lực lượng chức năng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh và dịch vụ giao nhận hàng hóa nghiên cứu, rà soát, khắc phục các sơ hở trong công tác quản lý, cụ thể:

Thứ nhất, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật và cơ chế quản lý đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh và hoạt động giao nhận hàng hóa thông qua các nền tảng công nghệ.

Trong đó cần quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, doanh nghiệp logistics và các đơn vị vận chuyển hàng hóa trong việc kiểm tra, xác minh thông tin người gửi, người nhận hàng hóa, đảm bảo cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin định danh của khách hàng trước khi tiếp nhận vận chuyển.

Ma túy là tang vật thu giữ trong chuyên án VN10. Ảnh: CA

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung các quy định về trách nhiệm phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp vận chuyển, quan hải quan và lực lượng công an trong việc phát hiện, xử lý các bưu kiện, hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy.

Thứ hai, đề nghị lực lượng Hải quan, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, sân bay quốc tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, soi chiếu hàng hóa đối với các bưu kiện, kiện hàng được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đặc biệt chú trọng các lô hàng có nguồn gốc từ các khu vực, quốc gia có nguy cơ cao về tội phạm ma túy hoặc có dấu hiệu nghi vấn về nội dung khai báo.

Tăng cường công tác phân tích, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy và các lực lượng chức năng có liên quan nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế để vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam.

Thứ ba, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa quốc tế và nội địa, đề nghị tăng cường công tác quản lý nội bộ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và giao nhận hàng hóa; tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho nhân viên về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy... đặc biệt là các thủ đoạn cất giấu ma túy trong hàng hóa, bưu kiện nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khi phát hiện các kiện hàng, bưu kiện có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi phạm pháp luật, cần chủ động thông báo và phối hợp kịp thời với cơ quan Công an hoặc các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hóa thông qua các ứng dụng công nghệ, đề nghị nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa, tăng cường kiểm soát đối với các đơn hàng không rõ nguồn gốc hoặc không xác định rõ thông tin người gửi, người nhận.

Đồng thời, tăng cường quản lý, lưu trữ dữ liệu về thông tin đơn hàng, hành trình vận chuyển, thông tin tài xế và khách hàng để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ tài xế, nhân viên giao nhận biết các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy.