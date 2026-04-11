Nhận cọc 300 triệu nhưng không bán đất, bị phạt cọc 3 tỉ đồng 11/04/2026 07:44

(PLO)- Bà T (bên đặt cọc) yêu cầu em gái (bên nhận cọc) trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng, đền tiền cọc 3 tỉ đồng (giảm 10 lần so với thỏa thuận phạt cọc đã ký).

Ngày 10-4, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành bản án dân sự phúc thẩm số 147/2026/DS-PT về tranh chấp hợp đồng đặt cọc.

Thỏa thuận phạt cọc 20 lần, ra tòa yêu cầu đền 10 lần

Theo nội dung bản án, bà T và bà Th là hai chị em ruột. Năm 2022, bà Th có nhu cầu chuyển nhượng thửa đất tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) với giá 8 tỉ đồng.

Trong năm 2022, bà Th ký hợp đồng đặt cọc, nhận 300 triệu đồng của bà T (chị gái) để bán thửa đất nêu trên. Hai bên thoả thuận thời hạn công chứng là 90 ngày, trường hợp bà Th không bán đất thì phải bồi thường cho bà T 20 lần số tiền đã đặt cọc.

Tuy nhiên, hết thời hạn bà Th không thực hiện công chứng để làm thủ tục chuyển nhượng. Do đó, bà T khởi kiện, yêu cầu tòa án huỷ hợp đồng đặt cọc giữa bà và em gái. Đồng thời yêu cầu bà Th trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng, đền tiền cọc gấp 10 lần (giảm 10 lần so với hợp đồng đặt cọc đã ký), tương đương số tiền 3 tỉ đồng.

Cấp sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu phạt cọc

Tháng 8-2025, TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên hợp đồng đặt cọc vô hiệu, buộc bà Th phải trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng cho chị gái là bà T.

Tuy nhiên, tòa sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T về việc buộc bị đơn phải trả tiền phạt cọc 3 tỉ đồng.

Toà án cấp sơ thẩm nhận định, bà Th biết rõ thửa đất đang thế chấp tại ngân hàng nhưng không thông báo cho ngân hàng, mà vẫn tiến hành ký hợp đồng đặt cọc là vi phạm nghĩa vụ của bên thế chấp, được quy định tại khoản 8 Điều 320 Bộ luật Dân sự.

Ngoài ra, ngân hàng không biết, không có văn bản đồng ý cho bà Th được đặt cọc bán nhà, đất đang thế chấp…

Căn cứ vào các Điều 131, 320, 328, 408 Bộ luật Dân sự; Điều 244 Bộ luật tố tụng Dân sự, TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà T, tuyên bố hợp đồng đặt cọc của chị em bà này vô hiệu.

Do hợp đồng đặt cọc vô hiệu và một số lý do khác, tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T về việc buộc bị đơn phải trả tiền phạt cọc là 3 tỉ đồng.

Sau đó, bà T kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Cấp phúc thẩm: Cần công nhận hiệu lực của hợp đồng cọc

HĐXX cấp phúc thẩm xác định, tại thời điểm ký hợp đồng đặt cọc, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng-PV) của thửa đất liên quan đang được bà Th thế chấp vay vốn tại ngân hàng.

Tuy nhiên, hợp đồng đặt cọc được các chủ thể có năng lực pháp luật và hành vi dân sự đầy đủ xác lập, thực hiện, đảm bảo các quy định về hình thức và nội dung, không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không bị lừa dối, cưỡng ép hay đe dọa; không thuộc trường hợp bị nhầm lẫn, dẫn đến một trong các bên không đạt được mục đích của giao dịch.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại mục 13, phần III, Công văn số 196/TANDTC-PC ngày 3-10-2023, của TAND Tối cao về thông báo giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử thì trong trường hợp này cần xác định hợp đồng đặt cọc là hợp đồng độc lập, có hiệu lực nhằm bảo đảm giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên.

Hết thời hạn đặt cọc, người nhận đặt cọc không trả nợ ngân hàng, không thể ký kết hợp đồng chuyển nhượng là vi phạm thoả thuận của hợp đồng đặt cọc, đây là lỗi của bên nhận đặt cọc.

Ngoài ra, Án lệ số 79/2025/AL thì các bên thỏa thuận đặt cọc để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian tài sản đang thế chấp tại ngân hàng không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng đặt cọc. Do đó, hợp đồng đặt cọc được xác định là hợp pháp, có hiệu lực buộc các bên phải thực hiện.

HĐXX xác định, việc bà T khởi kiện, yêu cầu huỷ hợp đồng đặt cọc là không phù hợp, nên cần công nhận hiệu lực của hợp đồng này.

Vẫn theo HĐXX, bà Th trình bày, đã nhận đủ số tiền cọc. Hai bên có thoả thuận trong thời hạn 90 ngày, chị gái sẽ đưa cho bà Th 3 tỉ đồng để trả ngân hàng, xoá thế chấp làm thủ tục công chứng.

Vẫn theo HĐXX, tại Điều 3 của hợp đồng đặt cọc đã ghi nhận, sau khi nhận đủ tiền cọc thì bà Th phải làm thủ tục công chứng chuyển nhượng đất; khi thủ tục công chứng hoàn tất, bà T mới phải trả số tiền còn lại. Do đó, lỗi dẫn đến không thực hiện được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc về bà Th. Vì vậy, tòa buộc bà Th phải trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng đã nhận.

Đối với số tiền phạt cọc, tòa xác định tại phần cam kết chung của hợp đồng, các bên thỏa thuận nếu bà Th không chuyển nhượng tài sản đặt cọc cho bà T thì phải bồi thường gấp 20 lần số tiền đã đặt cọc; ngược lại nếu bà T không mua đất thì mất số tiền đã đặt cọc.

Bà Th cho rằng, các bên chỉ thoả thuận phạt cọc là 2 lần nhưng chị gái đã tự ý sửa chữa thành 20 lần. Tuy nhiên, bà Th không có tài liệu, chứng cứ chứng minh, không yêu cầu giám định chữ viết và không được bà T thừa nhận.

Qua xem xét, HĐXX nhận định nội dung buộc bồi thường gấp 20 lần không có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xóa, không ai có yêu cầu giám định nên nội dung bà Th trình bày không được chấp nhận.

Đồng thời, nội dung phạt cọc mà các bên thoả thuận phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự: “Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Vì vậy, HĐXX chấp nhận yêu cầu phạt cọc 10 lần của bà T. Buộc bà Th phải trả cho chị gái số tiền phạt cọc là 3 tỉ đồng. Tổng số tiền bà Th phải trả cho bà T là 3,3 tỉ đồng.