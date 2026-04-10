Sắp xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh

10/04/2026 17:51

(PLO)- Phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh sẽ được mở vào ngày 22-4.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã có quyết định đưa vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh).

Thời gian mở phiên tòa vào ngày 22-4. Chủ tọa là thẩm phán Trần Văn Đạt.

Phiên xét xử phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố nghệ sĩ).

Ngoài nguyên đơn, bị đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tòa phúc thẩm đã triệu tập 11 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tòa.

Bà Võ Thị Hồng Loan (trái) và bà Võ Thị Hồng Nhung (phải) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước đó, vào tháng 6-2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM từng mở phiên xét xử nhưng phải hoãn do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 1-2025, TAND TP.HCM tuyên bà Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu là hàng thừa kế thứ hai nên không có quyền thừa kế.

Tuy nhiên, tòa nhận định bà Nhung có công sức đóng góp trong quá trình chăm sóc gia đình và chăm sóc cố NSƯT Vũ Linh trong lúc ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lúc ông đau bệnh. Cấp sơ thẩm tuyên bà Nhung được hưởng 15% di sản, căn cứ theo Án lệ 05/2016/AL và khoản 2 Điều 6 BLDS về lẽ công bằng.

Sau phiên sơ thẩm, bà Võ Thị Hồng Nhung, Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu đều có đơn kháng cáo.

Trong đó, bà Hồng Loan kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, không cho bà Nhung hưởng 15% di sản bởi những di sản này được tạo lập khi bà Nhung không còn sống chung với cha của bà.

Bà Loan cho rằng tòa sơ thẩm viện dẫn Án lệ 05/2016/AL là vượt quá phạm vi vụ kiện (tranh chấp hàng thừa kế) và việc bị nguyên đơn xúc phạm, phân biệt đối xử tại tòa khi gọi bà là con nuôi, con không hợp pháp.

Bà Hồng Nhung kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh, văn bản khai nhận di sản thừa kế của bà Loan; xác định các tài sản nhà, đất số 05 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Phượng (con gái bà Nhung).

Bà Nhung cũng đề nghị cấp phúc thẩm xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai là bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng thừa kế toàn bộ di sản cố nghệ sĩ.