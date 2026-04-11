Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 1 11/04/2026 16:20

(PLO)- Xe khách biển số TP.HCM chạy trên Quốc lộ 1 khi đến địa phận tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bốc cháy, may mắn hành khách thoát ra kịp.

Khoảng 14 giờ ngày 11-4, ô tô khách biển số tỉnh Đắk Lắk do ông Lê Tất Duy (37 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.HCM) cầm lái chạy trên Quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam.

Cảnh sát nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: MS

Khi chạy đến đoạn qua xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa, tài xế phát hiện khói bốc ra ở đuôi xe nên tấp vào lề, hô hoán hành khách thoát ra ngoài an toàn. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm xe khách.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành chữa cháy, điều tiết giao thông.

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên ô tô khách cháy trơ khung. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an xã Tu Bông phối hợp đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.