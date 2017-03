Chuyển kết luận vụ 'ăn chặn' hơn 750 triệu đồng sang công an

(PLO)- Ngày 5-11, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã chuyển báo cáo giải quyết nội dung tố cáo bớt xén hơn 750 triệu đồng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An sang Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An nghiên cứu, xem xét vụ việc.