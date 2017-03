Công an xã có lỗi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Liên quan đến đến vụ “Chết ở tư thế treo cổ tại công an xã” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), chiều 15-1, trả lời PV tại cuộc họp báo quý IV-2015 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Quá trình điều tra đến nay công an tỉnh đã có kết luận nguyên nhân cái chết của anh Trần Ngọc Bé Tư là do treo cổ tự sát, trên đầu có chấn thương sọ não do có tác động nhưng chấn thương này không dẫn đến chết. Nguyên nhân chấn thương là do trước thời điểm anh Bé Tư treo cổ tự sát khoảng 10 ngày thì giữa anh này và em trai có xảy ra đánh nhau và đã vào BV Trà Ôn để khám còn lưu giữ bệnh án thể hiện chấn thương này”.



Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trả lời PV chiều 15-1

Cũng theo Đại tá Phạm Văn Ngân, sau khi sự việc xảy ra, UBND xã và Phó Công an xã Lục Sĩ Thành đã đến gia đình hỗ trợ trên 120 triệu đồng và gia đình làm đơn bãi nại. “Ở đây có lỗi hay không? Công an xã Lục Sĩ Thành có lỗi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi cùng liên ngành của tỉnh mời ngành chức năng huyện Trà Ôn, xã Lục Sĩ Thành lên cùng làm việc và chỉ đạo giao cho VKS, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn phố hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay công an tỉnh chưa nhận được kết quả xử lý này” - Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết thêm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long khi thông tin với báo chí đã cho biết đêm 7-7-2015, anh Trần Ngọc Bé Tư (38 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bị đưa về trụ sở Công an xã Lục Sĩ Thành để làm rõ thông tin trình báo của người dân là anh Tư đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Khi làm việc với công an xã ông Tư khai nhận đột nhập nhà người khác để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và từ đó công an xã lập biên bản tạm giữ hành chính và đến sáng 8-7, công an viên xã Lục Sĩ Thành phát hiện anh Tư chết trong tư thế dùng mền thắt cổ. Công an tỉnh Vĩnh Long sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi có sự chứng kiến của người nhà đã bàn giao thi thể anh Tư cho gia đình đưa về an táng.

Trong khi đó, thân nhân của ông Tư khi tiếp xúc với báo chí ngay sau khi xảy ra sự việc đã cho biết đêm 7-7, anh Tư nhậu say và đi qua nhà bạn nhưng lại vào nhầm nhà mẹ của bạn (ở sát bên - NV). Mẹ của bạn anh Tư kêu anh ra về nhưng do anh cứ ngồi lại không chịu về nên bà này đi trình báo công an. Người thân cũng cho biết đến sáng mới được ấp báo tin cho biết là anh Tư tử vong tại trụ sở Công an xã Lục Sĩ Thành.