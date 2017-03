Tòa hủy quyết định phạt doanh nghiệp không thỏa đáng

Trước đó, Công ty Phạm Nguyễn Hoàng khởi kiện, trình bày: Tháng 1-2011, công ty được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất, kinh doanh rau nấm. Ngày 18-4-2014, Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM đến công ty thanh tra. Ngày 16-5-2014, Chi cục lập biên bản vi phạm hành chính về việc giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn áp dụng và không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. Ngày 21-5-2014, Chi cục ra quyết định xử phạt công ty 20 triệu đồng vì giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn áp dụng và 1 triệu đồng vì không thực hiện khám sức khỏe định kỳ của công ty.

Công ty Phạm Nguyễn Hoàng cho rằng Chi cục phạt mình vi phạm về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn áp dụng là không đúng. Bởi lẽ theo khoản 1 Điều 37 Luật An toàn thực phẩm thì giấy chứng nhận của công ty phải có thời hạn ba năm tính từ ngày 1-7-2011 (luật có hiệu lực). Trong khi đó, quyết định xử phạt ban hành ngày 21-5-2014 là thời điểm giấy chứng nhận còn thời hạn áp dụng.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã bác yêu cầu đòi hủy phần quyết định bị xử phạt 20 triệu đồng của Công ty Phạm Nguyễn Hoàng. Công ty kháng cáo.

Theo tòa phúc thẩm, trước đây theo Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm (cũ), giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp và không có thời hạn. Đến khi Luật An toàn thực phẩm ra đời thì có quy định giấy này do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp và có thời hạn ba năm. Như vậy, cách hiểu giấy chứng nhận của Công ty Phạm Nguyễn Hoàng có thời hạn ba năm kể từ ngày Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực là hợp lý bởi luật cho thời hạn nhất định để doanh nghiệp thực hiện việc đổi giấy mới.

Mặt khác, ngày 20-4-2014, công ty đến Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM xin cấp giấy chứng nhận mới và được hẹn 17 ngày sau sẽ trả lời. Trong khoảng thời gian chờ này, Chi cục mời công ty lên trụ sở lập biên bản vi phạm và vài ngày sau ra quyết định xử phạt là không thỏa đáng.