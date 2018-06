Amway Việt Nam: Một năm lại thêm một hành trình yêu thương

Ngày 27-6, Amway – thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp, đã công bố Báo cáo Tổng kết trách nhiệm xã hội (CSR Report) tại Việt Nam năm 2017. Đây là năm thứ ba liên tiếp Amway Việt Nam xuất bản ấn phẩm báo cáo minh bạch về kết quả thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội và từ thiện trong năm qua.



Năm 2017, Amway đã dành phần lớn nguồn lực đầu tư cho hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và hỗ trợ những trẻ em kém may mắn với số tiền gần 1,4 đồng thông qua 2 chiến dịch: Amway One by One và Nutrilite Power of 5 trên cả nước.

Nhờ 2 chiến dịch trên, trẻ em và giáo viên ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) biết nhiều hơn giá trị: “Ăn khỏe giúp thể chất các em khỏe mạnh hơn, nhờ đó mà các em linh hoạt với mọi hoạt động vui chơi và học tập”. Những đứa trẻ miền núi được sinh ra và lớn lên giữa núi đồi, dẫu không đủ đầy như trẻ con phố thị, nhưng chúng vẫn cần được lớn lên trong điều kiện tốt nhất, với một thể chất khỏe mạnh. Cạnh đó, nhiều trẻ ở làng SOS tại Hà Nội và TP.HCM cũng đã thụ hưởng nhiều tình thương yêu hơn nhờ các chương trình tình nguyện của Amway… Những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng của Amway đã được công nhận xứng đáng qua các giải thưởng uy tín như Top 100 Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững (CSI) 2017 và Top 4 doanh nghiệp có Báo cáo bền vững tốt nhất Châu Á 2017 (Asia Sustainability Reporting Awards - ASRA).