Thông minh lên tí đi!

Không an toàn, đa phần an toàn, rồi lại không an toàn…, ôi tui lùng bùng quá, hoang mang quá.

Thôi thì tui cứ phải tự đánh giá chuyện chợ búa, cơm nước có an toàn hay không căn cứ vào những gì nghe, thấy được. Nào thịt heo nái tẩm huyết và hóa chất để thành thịt bò, nào thịt heo dương tính với virus lở mồm long móng. Thịt bơm nước, thịt có chất cấm vẫn đầy rẫy. Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam vừa cảnh báo tỉ lệ người mắc bệnh mới đang có dấu hiệu gia tăng, biết đâu trong đó có tui? Thứ mà tui và cả thiên hạ đang đưa vào bụng là thế nào? Có ai trả lời được cho tui dứt dạt, rõ ràng. Bao giờ ba chữ “thực phẩm bẩn” hết ám ảnh tụi tui? Lại nhớ, tháng 11 năm trước, ông bộ trưởng phụ trách nông nghiệp ta thán: Phải sửa đổi luật hình sự để có cơ sở pháp lý xử lý mạnh tay các vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm. “Nếu buôn bán thực phẩm độc hại mà gây thiệt hại tính mạng hoặc sức khỏe nghiêm trọng thì mới xử lý. Thế tức là phải lăn ra chết thì mới xử lý!” - ông bộ trưởng nói. Và ông bộ trưởng hôm kia mới thỏ thẻ rằng: Cái sạch thì không biết để xơi. Toàn chọn cái độc hại là lỗi của người dùng (?!). Thế mới có chuyện! Nghĩ tới hết đời mình, rồi đến đời con mình, cháu mình mà lo sợ. Tui phải làm sao đây vì tui... dốt !? Cứ làm người tiêu dùng thông minh đi! Ai sẽ dạy cho tui thông minh đây?! NGƯỜI SÀNH ĐIỆU