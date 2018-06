Bộ Chính trị kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Chiều 7-6, Đảng ủy Công an Trung ương có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra 713 của Bộ Chính trị kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Toàn cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an; các cán bộ trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Công an…



Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và thông báo kế hoạch kiểm tra trong thời gian tới đối với Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để đợt kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về tiến độ và nội dung yêu cầu đề ra, ông Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra cần cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nội dung và chương trình kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương đã đề ra.





Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ hoàn thiện Báo cáo tự kiểm tra theo hướng dẫn của đoàn kiểm tra gửi về Đoàn kiểm tra vào cuối tháng 7. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc trong Đảng bộ thuộc diện kiểm tra chủ động cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan tới nội dung kiểm tra và phối hợp với Đoàn kiểm tra để thực hiện đúng yêu cầu kiểm tra đề ra.



Dự kiến đợt kiểm tra kết thúc và tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra vào cuối tháng 10-2018.