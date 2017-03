Ì ạch di dời bến xe khách Cần Thơ

“Xẻ thịt” bến xe 91B Từ năm 1995, bến xe 91B được đầu tư gần 15 tỉ đồng để xây dựng với quy mô 31.000m2. Đầu năm 2003, bến xe này được giao cho Xí nghiệp Bến xe tàu phà Cần Thơ (nay là Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ) khai thác. Mục đích của việc khai thác hai bến xe cùng lúc là nhằm tạo thói quen cho hành khách để di dời hoạt động vận chuyển hành khách từ bến xe Hùng Vương vào bến xe 91B. Thế nhưng cuối năm 2009, đơn vị quản lý đã xén 20.000m2 đất bến xe 91B dành làm trung tâm đào tạo, sát hạch lái ôtô. Tại thời điểm này, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã phê bình lãnh đạo các sở ngành có liên quan vì đề xuất chưa đến nơi đến chốn, chưa làm tròn trách nhiệm khi xem xét đặt trung tâm sát hạch lái xe ở mặt bằng bến xe, dẫn đến việc chuyển đổi công năng phần lớn diện tích đất của bến xe. Sau đó, tình trạng này tồn tại đến nay.

Tuy nhiên đến nay, dự án bến xe mới vẫn còn nằm trên giấy.Theo khảo sát của một đơn vị tư vấn tại TP Cần Thơ khi lập dự án bến xe mới, bến xe Hùng Vương với diện tích 5.000m2 chỉ có thể chứa được khoảng 70 xe lớn nhỏ (từ 16-54 chỗ ngồi). Do cầu Nhị Kiều quá tải nên không thể chuyển bớt xe vào bến xe 91B nên bến xe Hùng Vương đã quá tải.Còn bến xe 91B (diện tích 11.000m2) do các cầu, đường trên quốc lộ 91B chưa được nâng cấp, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài chưa được mở rộng giai đoạn 2 nên xe khách từ phía tây TP Cần Thơ không thể vào được. Vì vậy bến xe này chủ yếu phục vụ các tuyến xe hướng nam TP Cần Thơ và xe tải.Cuối tháng 9-2009, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ (nay là chủ tịch) Nguyễn Thanh Sơn đã chỉ đạo đến giữa năm 2010 phải kiên quyết di dời dứt điểm bến xe Hùng Vương vào bến xe 91B vì bến xe này xuống cấp và đang quá tải. Thế nhưng ngoài lý do cầu Nhị Kiều đã quá tải như đã nói, phương án này cũng không thể thực hiện được vì nếu tập trung xe về quốc lộ 91B, nạn kẹt xe ở quốc lộ này thêm trầm trọng do phía trước bến xe 91B còn có chợ phường, siêu thị Metro và phía sau là trung tâm sát hạch lái ôtô.Trước tình thế này, TP chỉ còn trông chờ vào dự án bến xe mới được quy hoạch ở khu nam sông Cần Thơ mà trước đó đã giao cho Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ nghiên cứu lập dự án để di dời hai bến xe khách hiện hữu. Cuối tháng 10-2009, UBND TP Cần Thơ có văn bản thống nhất chủ trương, vị trí và quy mô bến xe khu đô thị mới nam sông Cần Thơ với diện tích khoảng 14,7ha.Theo báo cáo của Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, đến nay đơn vị đã hoàn tất các thủ tục đầu tư bến xe này. Thế nhưng theo ông Lư Thành Đồng - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, dự án này tiếp tục phải chờ UBND TP Cần Thơ phê duyệt bổ sung quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu đô thị mới nam sông Cần Thơ.Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết đến nay các sở ngành vẫn chưa trình UBND TP phê duyệt bổ sung quy hoạch chi tiết 1/2.000 khu nam sông Cần Thơ và UBND TP có nhắc nhở cấp dưới đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch này nhằm đảm bảo sớm thực hiện dự án bến xe mới.Theo CHÍ QUỐC (TTO)