TP.HCM: Phường Thạnh Mỹ Tây ra mắt 76 đội dân phòng, triển khai báo cháy thông minh 22/04/2026 12:40

(PLO)- Hơn 300 người dân, lực lượng dân phòng và đại diện cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM được tuyên truyền pháp luật PCCC, ra mắt 76 đội dân phòng, triển khai hệ thống truyền tin báo cháy hiện đại.

Sáng 22-4, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 16, Phòng (PC07), Công an TP.HCM phối hợp UBND phường Thạnh Mỹ Tây cho biết vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), kết hợp triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, ra mắt lực lượng dân phòng trên địa bàn.

TP.HCM: Phường Thạnh Mỹ Tây ra mắt 76 đội dân phòng, triển khai báo cháy thông minh. Ảnh: PC07

Tham dự có lãnh đạo UBND phường Thạnh Mỹ Tây, Công an phường cùng hơn 300 đại biểu là lực lượng dân phòng, chủ cơ sở kinh doanh, ban quản trị chung cư.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến các nội dung trọng tâm của Luật PCCC và CNCH năm 2024, đồng thời hướng dẫn áp dụng các quy định mới theo Nghị định 105 và 106/2025/NĐ-CP. Người dân cũng được giới thiệu cách sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy nhằm kịp thời xử lý sự cố.

Người dân được giới thiệu cách sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy nhằm kịp thời xử lý sự cố. Ảnh: PC07

Theo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 16, việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận thông tin báo cháy giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý an toàn tại cơ sở.

Một nội dung đáng chú ý là việc công bố quyết định thành lập 76 đội dân phòng tại phường Thạnh Mỹ Tây. Đây được xem là lực lượng nòng cốt tại chỗ, có vai trò xử lý ban đầu các tình huống cháy, nổ trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Thành lập 76 đội dân phòng tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Ảnh: PC07

Dịp này, UBND phường cũng phối hợp đơn vị đồng hành trao tặng, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho hai cơ sở giáo dục đặc thù trên địa bàn, góp phần tăng cường điều kiện an toàn cho học sinh.

Cơ quan chức năng đánh giá, việc kết hợp tuyên truyền pháp luật, ứng dụng công nghệ và củng cố lực lượng tại chỗ sẽ tạo nền tảng nâng cao hiệu quả công tác PCCC, góp phần xây dựng địa bàn an toàn trước nguy cơ cháy, nổ.