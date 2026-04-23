Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Không lợi dụng biến động để tăng giá bất hợp lý 23/04/2026 14:38

Ngày 23-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá quý I-2026 và thống nhất các kịch bản điều hành những tháng còn lại năm 2026.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Tránh tăng khi chưa đủ điều kiện phù hợp

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết trong quý I, mặc dù chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên công tác điều hành giá đã đạt được mục tiêu đặt ra, đạt kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ và giải pháp điều hành trong những tháng còn lại, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá. Tăng cường công tác theo dõi, phân tích diễn biến cung cầu và giá các mặt hàng thiết yếu để quản lý chặt chẽ, tránh các trường hợp trục lợi chính sách, đặc biệt trong những lĩnh vực như vận tải, logistics, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm.

"Các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá theo quy định và không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá một cách bất hợp lý" - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. UBND các tỉnh được giao chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường với các mặt hàng thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, vi phạm trong kinh doanh vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới nhằm hưởng chênh lệch giá.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm ban hành văn bản định giá, tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý giá theo quy định tại Luật Giá năm 2023 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Giá năm 2025 và các văn bản hướng dẫn.

Song song đó, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành giá phù hợp, nhất là với những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như lương thực thực phẩm, điện, vật liệu xây dựng, giáo dục, y tế. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ biến động của các nhóm hàng có tác động gián tiếp như vàng, ngoại tệ và bất động sản.

Với các hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước định giá dự kiến có phương án điều chỉnh thì các bộ, ngành, địa phương chú trọng rà soát yếu tố chi phí, đánh giá kỹ tác động lên mặt bằng giá, tránh tăng khi chưa đủ các điều kiện phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo doanh nghiệp kịp thời giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm, chưa cần thiết phải điều chỉnh thì cân nhắc kỹ thời điểm và mức độ điều chỉnh giá.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá. Ảnh: VGP

Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu và LPG cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định. Tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu.

Bộ NN&MT chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với các tỉnh để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, trữ hàng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý.

Bộ NN&MT, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của người dân, tập trung vào phát triển thị trường phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình.