Đường sắt lần đầu giảm giá vé bằng AI, có chặng rẻ hơn đến 35% 22/04/2026 15:50

Ngày 22-4, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết ngành đường sắt vừa triển khai tính năng “giá vé linh hoạt” trên hệ thống bán vé điện tử. Chính sách này nhằm giúp hành khách tiết kiệm chi phí, với mức giảm có thể lên đến 35% đối với các chặng ngắn.

Khác với các chương trình khuyến mãi trước đây, giá vé linh hoạt được tính toán dựa trên tình hình bán vé thực tế của từng chỗ trên tàu. Hệ thống sử dụng công nghệ AI để phân tích và điều chỉnh giá theo từng thời điểm.

Hiện còn nhiều chỗ trống đang được giảm giá vé.

Cụ thể, khi một chỗ ngồi hoặc giường nằm đã được bán cho hành khách đi hành trình dài, từ 70% quãng đường trở lên, phần chặng ngắn còn lại sẽ được hệ thống tự động rà soát. Những chỗ này sẽ được giảm giá sâu để tăng khả năng lấp đầy.

Các vị trí có giá ưu đãi được hiển thị bằng màu xanh nhạt trên hệ thống bán vé. Đồng thời, số tiền được giảm cũng được thể hiện rõ để hành khách dễ nhận biết và lựa chọn.

Nhờ đó, trên cùng một toa tàu, hành khách đi chặng ngắn có thể mua vé với giá thấp hơn đáng kể so với thông thường. Đây được xem là cách tận dụng hiệu quả các chỗ trống, tránh lãng phí tài nguyên vận tải.

Hiện chương trình đang được thí điểm trên các đoàn tàu SE5, SE6, SE7 và SE8. Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 15-5. Sau giai đoạn này, ngành đường sắt sẽ đánh giá và có thể triển khai rộng rãi trên toàn hệ thống.

Tính năng giá vé linh hoạt được áp dụng đồng bộ trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt. Hành khách có thể dễ dàng tiếp cận và mua vé ở bất cứ đâu thông qua hệ thống điện tử.

Ngày 24-4 nhiều vé giảm giá giúp người dân có thêm sự lựa chọn.

Là một trong những hành khách vừa mua được vé ưu đãi, chị Võ Thị Hòa (Nghệ An) cho biết sáng 22-4 khi truy cập hệ thống đặt vé, chị thấy giao diện có điểm khác lạ. Khi tìm hiểu, chị phát hiện nhiều chỗ có giá giảm mạnh.

“Ban đầu tôi tưởng vào nhầm trang, nhưng sau mới biết đây là chính sách mới. Giá vé giảm khá bất ngờ” - chị Hòa nói.

Theo chị Hòa, vé giường nằm chặng Hà Nội - Vinh có giá khoảng 738.000 đồng. Tuy nhiên, với chính sách mới, chị chỉ phải trả khoảng 554.000 đồng, giảm 184.000 đồng. Trong khi đó, vé ghế ngồi điều hòa chỉ còn khoảng 387.000 đồng, gần tương đương giá xe khách.

Chị Hòa cho rằng nếu chính sách này được duy trì lâu dài, ngành đường sắt sẽ thu hút thêm nhiều hành khách. Đồng thời, việc giảm giá cho các chỗ trống cũng giúp tối ưu doanh thu.

“Không ít lần đi tàu tôi thấy còn nhiều ghế trống, nhìn cũng rất lãng phí. Nếu giảm giá để có thêm khách thì rất hợp lý” - chị Hòa chia sẻ.