'Không có trường hợp nào tặng, nhận quà sai quy định'

Chiều 8-2, Cục Chống tham nhũng đã có Báo cáo việc nắm bắt tình hình tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2017 gửi Tổng Thanh tra Chính phủ. Văn bản do Cục trưởng Phạm Trọng Đạt kí.

Theo báo cáo, qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định, lãng phí, việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

“Tình trạng cấp dưới lên cấp trên tặng quà giảm hẳn và nếu có trường hợp thì cũng được khắc phục sửa chữa và phê bình nhắc nhở nghiêm túc không phải báo cáo cấp trên như quy định”- văn bản nêu.

Tuy nhiên, trước, trong và sau Tết Nguyên đán (tính từ ngày 26-1 đến ngày 1-2), qua đường dây nóng của Cục Chống tham nhũng và số điện thoại di động cá nhân của Cục trưởng Phạm Trọng Đạt, cơ quan này đã tiếp nhận được 56 nguồn tin (tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại…) trong phạm vi toàn quốc, trên các mặt của đời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bảo vệ an toàn giao thông, trật tự đô thị, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đặc biệt, vấn đề an toàn thực phẩm, hàng giả chiếm 80% số lượng phản ánh.

Trong 56 nguồn tin, Cục Chống tham nhũng phân loại ra 23 nguồn tin liên quan đến việc có dấu hiệu vi phạm Chỉ thị 11 của Ban Bí thư và Chỉ thị 33 của Chính phủ, Quyết định 64 của Thủ tướng về việc tặng quà, nhận quà.

Trong 23 nguồn tin này, 19 nguồn tin được trao đổi với người đứng đầu cơ quan, địa phương để kiểm tra nhằm ngăn ngừa và giải quyết, có báo cáo thông tin lại. Bốn nguồn tin còn lại, Cục sẽ nghiên cứu và kết hợp lồng ghép nội dung để kiểm tra, thanh tra trong năm nay cùng với các nội dung khác.

33 nguồn tin phản ánh còn lại về các lĩnh vực liên quan đến phòng chống tham nhũng, Cục Chống tham nhũng sẽ báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ cho ý kiến và đề xuất nắm tình hình, áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để tiến hành làm rõ và có hướng xử lý tiếp theo.

Tại phần đánh giá kiến nghị, báo cáo của Cục chống tham nhũng cho rằng quá trình phát hiện, tiếp nhận, xử lý đối với các trường hợp vi phạm còn rất khó khăn, do chủ yếu phụ thuộc vào tính tự giác của người tặng và được tặng quà.

Từ đó, đơn vị này kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập bộ phận chuyên tiếp nhận các nguồn tin về việc tặng quà, nhận quà sai quy định và các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm tăng cường phát hiện các hành vi tham nhũng và xử lý vụ việc tham nhũng.

Đây là cơ sở để xem xét trách nhiệm người đứng đầu, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng viên theo Chỉ thị số 50-CT/TW/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.