Trị nạn “bôi trơn”: Phải minh bạch

Trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật TP.HCM, giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành thẳng thắn cho rằng chi phí “bôi trơn”, “quà cáp” là chuyện đã trở thành bình thường trong quá trình triển khai dự án. Tại công ty ông, con số này là 1% tổng mức đầu tư dự án nhưng ở những doanh nghiệp khác, nó có thể cao hơn hàng chục lần. Vào thời điểm thị trường địa ốc sôi động, các dự án căn hộ “cứ muốn thêm mỗi tầng là một, hai trăm ngàn đô”. Theo vị này, hai khâu phải chung chi nhiều nhất là quy hoạch và cấp phép xây dựng.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về thực trạng này, ông Quách Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, nhìn nhận: “Những thông tin trong dư luận rằng có chuyện này chuyện kia như tiêu cực làm khó hay phí “bôi trơn” khi doanh nghiệp đầu tư dự án và trong quá trình xin phép xây dựng thì quả thật là Sở cũng có nghe. Trong thời gian qua, Sở cũng đã xử lý hai trường hợp cán bộ tại Sở bị phản ánh làm khó doanh nghiệp. Sở cam đoan xử lý nghiêm minh khi thông tin có địa chỉ cụ thể và xác thực”.

Về việc “bôi trơn” để phê duyệt các chỉ tiêu như diện tích công cộng, mật độ cây xanh, mật độ xây dựng trong các dự án mà doanh nghiệp có ý kiến cho rằng phải “bôi trơn”, một lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) TP.HCM nói: “Đúng là những chỉ tiêu QHKT của dự án ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của một dự án. Đúng là trong quá khứ có thời kỳ các chỉ tiêu này có thể được “mua” để tăng thêm và cũng từng bị khiếu nại, tố cáo và thanh tra”. Vị này nói tiếp: “Về phía Sở QHKT, bản thân tôi chưa tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp nào về những khoản phí “bôi trơn” liên quan đến khâu cung cấp phê duyệt các chỉ tiêu QHKT tại Sở. Tuy nhiên, phía UBND TP thì có nhận được và truyền đạt, chỉ đạo Sở làm rõ. Đáng tiếc là những thông tin này cũng chỉ mang tính chung chung, không có địa chỉ cụ thể cán bộ nào, dự án nào nên chưa thể xử lý được!”.





Thủ tục thông thoáng và minh bạch sẽ hạn chế tiêu cực

Ông Quách Hồng Tuyến cho biết chính bản thân Sở Xây dựng cũng mong muốn quy trình giải quyết được công khai, minh bạch nên đã đề ra nhiều biện pháp để phòng ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, theo ông: “Có những chính sách không phải do Sở đặt ra mà là những vướng mắc từ luật và cơ chế. Do đó, cần hiểu rằng không phải do cơ quan cấp phép cố tình làm khó để đòi hỏi chung chi, quà cáp. Bên cạnh đó cũng có trường hợp “cò”, môi giới nhận tiền của doanh nghiệp nói rằng để chung chi việc này, việc kia khiến cơ quan nhà nước mang tiếng không đúng. Bất kỳ vấn đề gì, doanh nghiệp nên làm việc trực tiếp với Sở để được hướng dẫn.

Còn vị lãnh đạo Sở QHKT TP.HCM mà PV tiếp xúc cũng nhận định: “Pháp luật ngày càng kín kẽ và quy hoạch cũng được phủ kín, chi tiết hơn. Việc cho phép hoặc điều chỉnh chỉ tiêu không phải là tùy tiện, thích thì cho nhiều không thích thì không cho mà có nguyên tắc. Nhiều vụ việc còn phải đưa ra hội đồng hoặc phải xin ý kiến của TP nếu dự án quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đô thị”.

Vậy vì sao lĩnh vực này hay bị “mang tiếng”? Vị lãnh đạo Sở QHKT TP.HCM cho rằng dư luận cần bình tĩnh và khách quan, bởi Sở không thể nào làm vừa ý được hết mọi người, mọi mong muốn. Và một khi không hài lòng thì sẽ có phản ánh.

