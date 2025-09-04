Video Tin Tức

2 bạn trẻ đến từ Anh say mê không khí Quốc khánh 2-9 của Việt Nam

(PLO)- Lần đầu đặt chân đến Việt Nam đúng dịp lễ trọng đại Quốc khánh 2-9, những vị khách quốc tế không chỉ hào hứng hòa mình vào bầu không khí sôi động, mà còn mang theo những cảm xúc sâu đậm về một đất nước yêu hòa bình, hiếu khách và giàu bản sắc.
Giữa biển người đổ về các tuyến phố Thủ đô chờ xem lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9, sự xuất hiện của những du khách quốc tế đã tạo thêm điểm nhấn. Họ không chỉ hào hứng hòa mình vào bầu không khí sôi động, mà còn mang theo những cảm xúc sâu đậm về một đất nước yêu hòa bình, hiếu khách và giàu bản sắc.

SONG PHƯƠNG
