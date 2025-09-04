2 bạn trẻ đến từ Anh say mê không khí Quốc khánh 2-9 của Việt Nam 04/09/2025 09:20

(PLO)- Lần đầu đặt chân đến Việt Nam đúng dịp lễ trọng đại Quốc khánh 2-9, những vị khách quốc tế không chỉ hào hứng hòa mình vào bầu không khí sôi động, mà còn mang theo những cảm xúc sâu đậm về một đất nước yêu hòa bình, hiếu khách và giàu bản sắc.