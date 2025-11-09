2 ngày, phát hiện thi thể 2 người đàn ông tử vong úp mặt dưới nước 09/11/2025 14:36

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 người đàn ông, trong đó đang thông báo truy tìm tung tích một người chưa rõ danh tính.

Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm úp mặt dưới ruộng nước.

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Được biết, khoảng 6h30 ngày 9-11, một số người dân phát hiện thi thể người đàn ông dưới ruộng nước tại thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm.

Nạn nhân được xác định là ông T (48 tuổi) có nhà chỉ cách hiện trường khoảng 100m.

Theo thông tin ban đầu từ một số nhân chứng, chiều hôm qua, 8-11, ông T có đến nhà người quen gần đó nhậu. Đến tối cùng ngày ông được bạn nhậu chở về và ông T lội qua đoạn ngập nước sâu khoảng 1m để vào nhà.

Trước đó, vào ngày 8-11, Công an xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, đã có thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang giám định tử thi tại Tân Lập.

Theo đó, lúc 9h30 ngày 8-11, Công an xã Tân Lập nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 tử thi là người đàn ông không rõ lai lịch đang nổi trên mặt ao chứa nước tưới thanh long của ông NVC thuộc thôn An Bình, xã Tân Lập). Nạn nhân tử vong cũng trong tư thế nằm úp mặt.

Nạn nhân có đặc điểm tóc cắt ngắn, cao khoảng 1,5m, độ tuổi khoảng 25-30, mặc áo khoác dài tay màu xanh dương có mũ trùm đầu, bên trong mặc áo thun ngắn tay màu trắng có hoa văn đen, nhãn hiệu KAKA Fashion, quần Jean màu xanh hiệu Dina Robert, quần lót màu xám; tình trạng tử thi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, nham nhở, một số bộ phận cơ thể đã lộ xương

Công an xã Tân Lập thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh phối hợp truy tìm. Ai là thân nhân hoặc ai là người biết được tung tích nạn nhân đề nghị báo tin hoặc liên hệ trực tiếp với Công an xã Tân Lập qua số điện thoại: 0252.3672.113 để phối hợp giải quyết.