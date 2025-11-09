Tìm thấy thi thể du khách ở TP.HCM bị sóng cuốn mất tích tại vùng biển Kê Gà 09/11/2025 12:31

(PLO)- Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng đã phát hiện thi thể du khách trên vùng biển Kê Gà cách bãi tắm nửa hải lý.

Ngày 9-11, Đồn Biên phòng Tân Thành (xã tân Thành, Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể du khách bị sóng cuốn trôi tại vùng biển Kê Gà sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Các lực lượng cứu nạn nỗ lực tìm kiếm.

Được biết, sáng 9-11, ông NVK (sinh năm 1974, trú tại thôn Kê Gà, xã Tân Thành) đang hành nghề khai thác thủy sản tại vùng biển Kê Gà, cách bờ khoảng nửa hải lý thì phát hiện 1 thi thể trôi dạt đang trong quá trình phân hủy. Ngư dân này đã vớt thi thể lên đưa vào bờ và qua xác minh đây là nạn nhân VLS (44 tuổi) ngụ TP.HCM.

Ông S là người đã mất tích vào sáng ngày 7-11 khi đang tắm biển khu vực Kê Gà, xã Tân Thành.

Công an xã Tân Thành đã tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật, bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà.

Sau 2 ngày, thi thể du khách mất tích đã được phát hiện.

Trước đó, Đồn Biên phòng Tân Thành đã huy động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ, sử dụng ca nô của đơn vị và phối hợp với các phương tiện tàu cá của ngư dân địa phương, cùng các lực lượng: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành… tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên biển sau 2 ngày nhưng bất thành.

Đồn Biên phòng Tân Thành khuyến cáo nhân dân và du khách tuyệt đối không tắm biển trong thời gian này, do thời tiết đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sóng to, gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.