80 NĂM RẠNG RỠ NON SÔNG VIỆT NAM (2-9-1945 - 2-9-2025) 80 năm độc lập và khát vọng vươn mình của dân tộc

(PLO)- “Lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình 80 năm phát triển và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Người từng khẳng định đầy xúc động và kiên định: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.

TS Nguyễn Quỳnh Anh, chuyên gia lĩnh vực khoa học chính trị và an ninh, nhận định quan điểm ấy không chỉ là ngọn cờ dẫn lối cho dân tộc Việt Nam vượt qua những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, mà đến hôm nay vẫn tiếp tục tỏa sáng như một giá trị cốt lõi, soi đường cho hành trình kiến thiết, phát triển đất nước trong thời kỳ hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên.

Đường phố Hà Nội rợp bóng cờ hoa, người dân chào đón đoàn các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình, ngày 27-8. Ảnh: PHI HÙNG

“Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” - nguyên tắc làm nên lịch sử

. Phóng viên: Nhìn lại lịch sử 80 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước, dù trải qua nhiều thăng trầm, chúng ta vẫn kiên định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Thực tiễn đã minh chứng điều này thế nào, thưa ông?

+ TS Nguyễn Quỳnh Anh: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là khẩu hiệu mà là nguyên tắc sống còn, được chứng minh bằng những minh chứng lịch sử hùng hồn ở những thời khắc cam go nhất của vận mệnh dân tộc.

Ngay sau ngày lập nước, đánh dấu bằng bản Tuyên ngôn độc lập (ngày 2-9-1945), chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với ba thứ giặc là đói, dốt và ngoại xâm. Phía Bắc có 20 vạn quân Tưởng, phía Nam quân Anh dọn đường cho thực dân Pháp trở lại. Trong bối cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, lợi ích tối cao lúc này là giữ vững nền độc lập vừa giành được, bảo toàn lực lượng cách mạng còn non yếu.

Vì mục tiêu tối thượng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã có những quyết sách thể hiện rõ tư duy đặt lợi ích dân tộc lên trên mọi định kiến. Đó là chủ trương “hòa Tưởng để đánh Pháp”, nhân nhượng cho các đảng phái đối lập 70 ghế trong Quốc hội. Khi Pháp và Tưởng ký Hiệp ước Hoa - Pháp (ngày 28-2-1946), ta ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 nhằm “hòa với Pháp để đuổi Tưởng”.

TS Nguyễn Quỳnh Anh.

Trong hai cuộc kháng chiến, tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là sự cụ thể hóa cao nhất của lợi ích quốc gia, dân tộc. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Sau năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ xây dựng, kiến thiết đất nước. Mô hình kinh tế tập trung bao cấp kéo dài khiến khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, lạm phát phi mã, có lúc lên đến hơn 700%. Trước tình hình đó, Đảng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận sai lầm và đề xướng công cuộc đổi mới tại Đại hội VI. Nhờ đó, Việt Nam từ một quốc gia nghèo, hậu chiến, đã trở thành nền kinh tế có quy mô hơn 430 tỉ USD (năm 2024), đứng thứ 35 thế giới và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh.

Lịch sử 80 năm cho thấy ở mọi bước ngoặt quan trọng, nguyên tắc “đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” luôn là nhân tố cốt lõi làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Giữ vững nguyên tắc này qua 80 năm đầy biến động không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lợi ích quốc gia, dân tộc luôn được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành ngọn cờ tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay thành phần xuất thân…

Ở mọi bước ngoặt quan trọng, nguyên tắc “đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” luôn là nhân tố cốt lõi làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sợi chỉ đỏ trong chỉnh đốn Đảng, cải cách bộ máy

. Hiện nay, quan điểm “đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết” được vận dụng thế nào và thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực nào?

+ Bước vào giai đoạn phát triển mới, giữa bối cảnh thế giới và trong nước đan xen cả thời cơ và thách thức, quan điểm này tiếp tục là nguyên tắc chỉ đạo, được vận dụng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tuy nhiên, hiện nay, tinh thần ấy thể hiện nổi bật nhất trên hai mặt trận.

Thứ nhất là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - một cuộc chiến “chống giặc nội xâm” để bảo vệ lợi ích quốc gia và sự tồn vong của chế độ. Tham nhũng làm xói mòn lòng tin, suy yếu bộ máy, gây tổn thất kinh tế và kìm hãm phát triển. Vì lợi ích tối cao của đất nước, Đảng đã triển khai cuộc đấu tranh này với quyết tâm chính trị rất cao, có thể xem là “cuộc đại phẫu” chưa từng có tiền lệ.

Việc xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng lớn, liên quan tới cả cán bộ cấp cao, kể cả người từng giữ trọng trách lãnh đạo là minh chứng đanh thép. Đó là việc đau xót, gây khó khăn trong công tác cán bộ nhưng không thể không làm. Hành động quyết liệt đó đang từng bước củng cố niềm tin và làm trong sạch môi trường chính trị - xã hội để đất nước phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngày 7-7-2025. Ảnh: NHÂN DÂN

Thứ hai là cuộc cách mạng trong tổ chức bộ máy và đổi mới, mở rộng không gian phát triển theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017, Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 7-4-2025, Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 ngày 14-4-2025 và nhiều kết luận của Trung ương, nhằm thực hiện công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” như Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo.

Quá trình này chắc chắn đụng chạm tới lợi ích của nhiều người, từ sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư đến thay đổi thói quen, nếp sống và tình cảm gắn bó với địa danh cũ. Nhưng vì một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của đất nước, chúng ta phải quyết tâm thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên gác lại lợi ích cá nhân, cùng chung tay vì sự nghiệp lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh cần “từ bỏ những tâm lý, thói quen, nếp nghĩ cũ, đặc biệt là tư duy vùng miền để hướng tới tầm nhìn rộng lớn hơn: Đất nước là quê hương, vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.

Cả hai mặt trận ấy đều là cuộc đấu tranh đầy cam go, đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh nhưng vì phụng sự lợi ích quốc gia nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân.

Các biên đội máy bay trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2-9. Ảnh: QUANG ANH - CTV

Bản lĩnh đối ngoại - nâng cao vị thế trên trường quốc tế

. Vậy trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, chúng ta cần thể hiện điều đó như thế nào để vừa bảo đảm chủ quyền, vừa phát huy sức mạnh mềm của đường lối ngoại giao Việt Nam?

+ Đây là bài toán chiến lược mà mọi quốc gia toàn cầu hóa đều phải đối mặt. Việt Nam đang giải bài toán đó bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát bằng hình ảnh rất sâu sắc: Ngoại giao “cây tre Việt Nam”.

Cây tre tượng trưng cho một triết lý đối ngoại toàn diện “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”.

“Gốc vững” là nội lực đất nước, sự đoàn kết toàn dân, kinh tế phát triển, quốc phòng - an ninh vững vàng. Nội lực mạnh mới tạo nền tảng để đối ngoại hiệu quả, bền vững.

“Thân chắc” là lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyên tắc bất biến “độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội”. Đây là điểm tựa cho mọi hoạt động đối ngoại. Chúng ta kiên trì, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế.

“Cành uyển chuyển” là bản lĩnh trong xử lý quan hệ quốc tế. Trên nền nguyên tắc rõ ràng, chúng ta ứng xử khôn khéo, linh hoạt, chủ động là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Không chọn bên, mà chọn chính nghĩa, hòa bình, hợp tác và trên hết là chọn lợi ích quốc gia.

Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos năm 2025,Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu, đối thoại tại Phiên Đối thoại chính sách đặc biệt "Bứt phá tới tương lai: Tầm nhìn của Việt Nam về đổi mới sáng tạo và vai trò toàn cầu". Ảnh: VGP

Tinh thần này thể hiện rõ qua việc Việt Nam chủ động hội nhập toàn diện, sâu rộng. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP… không chỉ mở ra thị trường tiêu thụ hàng chục ngàn tỉ USD, mà còn thúc đẩy cải cách trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Một minh chứng sinh động là câu trả lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos (tháng 1-2025). Khi được hỏi liệu có sẵn sàng chơi golf với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng nói: “Nếu chơi golf mà mang lại lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cho đồng bào thì tôi sẵn sàng”.

Câu trả lời thể hiện tư duy ngoại giao thực chất, linh hoạt, không câu nệ hình thức, tất cả đều vì lợi ích đất nước. Đó chính là cách Việt Nam giữ vững chủ quyền, đồng thời nâng cao vị thế và sức mạnh mềm trên trường quốc tế.

﻿ ﻿ Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc hôm 12-8 (ảnh trên); Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" chiều 30-8. Ảnh: TTXVN - VGP

4 trụ cột đột phá: Hiện thực hóa khát vọng

. Từ những bài học đã qua, sợi chỉ đỏ “lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, trước hết” cần được phát huy ra sao để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới?

+ Đây là vấn đề mang tầm vóc tương lai, gắn với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Trong kỷ nguyên mới, việc phát huy quan điểm “lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” đòi hỏi tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và những hành động đột phá, đặc biệt là sự cân bằng giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững, giữa hội nhập và gìn giữ bản sắc.

Lợi ích quốc gia giờ đây không thể chỉ đo bằng GDP, mà phải là phát triển kinh tế bền vững, công bằng xã hội, ổn định chính trị, trong sạch môi trường, độc lập trong đối ngoại và giàu bản sắc văn hóa. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, theo tôi, cần tập trung vào “bốn trụ cột đột phá chiến lược” mà Đảng đã đưa ra.

Thứ nhất là đột phá thể chế nhằm tháo gỡ rào cản để giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực. Một thể chế hiện đại, minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền tài sản và tự do kinh doanh sẽ là nền tảng cho một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư, chống tham nhũng, lãng phí và phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Thứ hai là đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Để phát triển nhanh nhưng bền vững, không có con đường nào khác là phải dựa vào tri thức. Đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… chính là đầu tư cho tương lai. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là lợi ích lâu dài của dân tộc, giúp chúng ta tăng trưởng về chất, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên.

Các lực lượng tham gia tại lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80, sáng 30-8. Ảnh: HOÀNG GIANG - THANH TÚ

Thứ ba là phát triển kinh tế tư nhân. Khu vực này phải trở thành một động lực quan trọng, đóng vai trò trung tâm trong sản xuất và tạo việc làm. Cần loại bỏ định kiến, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân lớn mạnh, trở thành lực lượng doanh nghiệp dân tộc vững vàng, có sức cạnh tranh toàn cầu. “Doanh nhân là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế” - họ chính là lực đẩy cho nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Thứ tư là đột phá trong hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, hội nhập là để vươn lên, chứ không hòa tan. Lợi ích quốc gia nằm ở khả năng “biến ngoại lực thành nội lực” - thu hút vốn, công nghệ, tri thức quản trị tiên tiến để phục vụ chiến lược phát triển. Đồng thời, cần phát huy “sức mạnh mềm” qua quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Giữ bản sắc trong hội nhập là cách để không bị đồng hóa. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần và sức đề kháng của quốc gia. Chỉ khi đứng vững trên đôi chân của chính mình, với một nền kinh tế tự chủ và một bản sắc văn hóa sâu sắc, đất nước mới có thể phát triển bền vững.

Tôi cho rằng phát huy tinh thần “lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” trong kỷ nguyên mới là định hướng xuyên suốt cho một tư duy phát triển toàn diện, cân bằng và lâu dài. Nếu thực hiện đồng bộ bốn trụ cột đột phá này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

. Xin cảm ơn ông.

Ý KIẾN Ông CHU VĂN TÂN (Cựu chiến binh, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội): Tự hào về những thay đổi vượt bậc của đất nước Được chứng kiến nhiều sự kiện lớn trong năm nay cũng như những sự thay đổi vượt bậc trong thời gian qua, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về sự phát triển của đất nước. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tôi cùng các cựu chiến binh tại địa phương được tham gia nhiều hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm, như đi thăm mộ liệt sĩ, thăm những trung tâm thương binh, liệt sĩ… Là một người lính từng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi được trực tiếp tham gia vào những hoạt động dịp đại lễ lớn của dân tộc, tôi cảm nhận đất nước ta ngày càng phát triển đàng hoàng, to đẹp như lời Bác Hồ đã dạy. Rất tự hào, hãnh diện về những thành quả cách mạng, những thành tựu phát triển của đất nước hôm nay. Tôi cũng rất tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và quá trình chuyển mình để bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Đặc biệt, trong những ngày thu tháng 8 này, nhìn dòng người đổ xuống đường xem diễu binh, diễu hành với những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, rồi hình ảnh những chiến sĩ ngày ngày luyện tập trên thao trường cho buổi lễ kỷ niệm… tôi mong Việt Nam sẽ ngày càng có một tương lai tươi sáng hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu. ----- Ông TRƯƠNG VIẾT TOAN (Cựu chiến binh, lính trinh sát thuộcTrung đoàn 19, Sư đoàn 968): Việt Nam đang vững bước trên con đường phát triển Qua hàng ngàn năm lịch sử - từ thuở vua Hùng dựng nước, mọi thế hệ người Việt Nam ai ai cũng mang trong tim niềm tự hào cháy bỏng về dân tộc. Ngày hôm nay, dân tộc Việt Nam đang vững bước trên con đường phát triển. Ước nguyện của Bác Hồ kính yêu là xây dựng đất nước “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” - đang từng ngày trở thành hiện thực. Một Việt Nam ngày càng đổi mới, đi lên, để dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. ----- Em VŨ THỊ HOA (Sinh viên năm 2 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, quê Hưng Yên): Trang bị hành trang tri thức để vững bước vào kỷ nguyên mới Em rất tự hào vì là người Việt Nam. Khi được xem những khối diễu binh, diễu hành đi qua, được tận mắt nhìn thấy dàn khí tài là những xe tăng uy lực, những vũ khí hiện đại…, em cảm nhận được sức mạnh hùng hậu của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như sự phát triển mạnh mẽ của đất nước mình. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thay đổi cả về tư duy lẫn hành động. Những công trình mang tính biểu tượng liên tục được khánh thành với thời gian thần tốc, những sự kiện lớn được tổ chức quy mô và những chính sách sát sườn với đời sống người dân… Em tin tưởng trong tương lai Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh và nhanh hơn nữa. Em cũng hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ phát triển nền kinh tế số, môi trường sống xanh, bền vững và một hệ thống giáo dục đổi mới để phát huy tối đa năng lực cá nhân, trao quyền nhiều hơn cho những người trẻ như chúng em để đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước. Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Do vậy, em mong thanh niên Việt Nam cần chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân. Để Việt Nam lớn mạnh hơn nữa, thế hệ trẻ cần hành trang tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. ----- Bà NINH THỊ MINH (65 tuổi, xã Quỳnh An, Hưng Yên): Người dân ngày càng được hưởng lợi hơn Gia đình tôi ở quê chỉ trồng trọt, chăn nuôi. Khi cả nước vận hành mô hình chính quyền hai cấp, tôi có thể cảm nhận được những thay đổi rõ ràng trong quá trình làm thủ tục hành chính. Những thay đổi đó đã mang đến rất nhiều lợi ích và sự thuận tiện cho người dân. Đơn cử thủ tục đóng dấu, làm giấy tờ tại địa phương được thực hiện rất nhanh chóng, thuận lợi hơn. Nhờ những biến chuyển thay đổi này, đời sống nhân dân sẽ ngày một khấm khá hơn. MINH TRÚC - AN HIỀN - NGỌC DIỆP ghi

