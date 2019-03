Sở Giao thông nói về dải phân cách gây chết người ở cao tốc

Trước đó, khoảng 18 giờ tối 12-3, anh Lý Vũ Hảo (26 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy không biển số trên đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây trong làn dành cho xe máy. Khi lưu thông hướng ngã ba Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2) thì xe của Hảo tông vào cục bê tông để ở giữa đường đoạn gần cột đèn số TL3/49. Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng phần đầu, xe máy thì văng xa. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Theo người dân, dọc tuyến đường cao tốc ở làn dành cho xe máy, đơn vị quản lý đã thiết đặt các phiến bê tông để ở giữa làn đường xe gắn máy – điều này được cho là để tránh cho ô tô chạy vào. Tuy nhiên, theo quan sát do làn đường quá hẹp, dễ gây ra tai nạn giao thông.