Truy nã đặc biệt tổng giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử

Thiếu tướng Phạm Văn Thi, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, vừa ký ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Đinh Tiến Sử, tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (TP.HCM).



Quyết định truy nã đặc biệt đối với Đinh Tiến Sử.

Trước đó, ngày 24-10, Đinh Tiến Sử đã bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định: Đinh Tiến Sử đã có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch tại dự án khách sạn Bavico Đà Lạt (Lâm Đồng) và Bavico Nha Trang (Khánh Hòa) đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Hiện Đinh Tiến Sử không có mặt tại nơi làm việc và chỗ cư trú, không rõ đang ở đâu.

Theo quyết định truy nã bị can, Đinh Tiến Sử đã bỏ trốn ngày 28-10. Trước khi bỏ trốn, Đinh Tiến Sử ở tại một căn nhà thuộc phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM. Bất kỳ ai cũng có quyền bắt, giải ngay bị can Sử đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất.





Đinh Tiến Sử và khách sạn Bavico Nha Trang.



Đinh Tiến Sử (bìa trái) tại phiên tòa chứa mại dâm.

Như PLO đã thông tin, cuối tháng 9-2019, Đinh Tiến Sử cùng ba người khác bị TAND TP Nha Trang đưa ra xét xử về tội chứa mại dâm, sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cơ quan điều tra, Đinh Tiến Sử cùng một số người khác đã tổ chức đưa phụ nữ vào khách sạn Bavico Nha Trang bán dâm cho khách Trung Quốc để hưởng lợi.

Trước đó, đầu tháng 2-2018, Đinh Tiến Sử bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về tội chứa mại dâm. Sau đó, bị can Sử được tại ngoại.