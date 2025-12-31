Bà Văn Thị Bạch Tuyết: Sắp xếp báo chí TP.HCM theo hướng hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn 31/12/2025 18:16

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết việc sắp xếp các cơ quan báo chí TP sẽ theo chủ trương chung, hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM, tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Ghi nhận những cống hiến của người làm báo

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo cùng những nỗ lực, trách nhiệm và những cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo, những người làm công tác xuất bản của TP trong năm qua.

Theo bà Tuyết, đội ngũ những người làm báo TP đã đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là nhịp cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền TP với nhân dân, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; giữ được bản sắc văn hóa và khẳng định được vị thế, uy tín của từng tờ báo, của từng cơ quan báo chí TP.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Báo chí TP cũng đã tập trung tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết đặc biệt quan trọng của Trung ương, gắn với sự phát triển và hội nhập của đất nước và TP. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền, định hướng thông tin trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, đặc biệt chú trọng tuyên truyền với nhiều nội dung với hình thức hay, hấp dẫn, nhận được sự hưởng ứng, tương tác mạnh mẽ của bạn đọc đối với các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Tổ chức nhiều hoạt động gắn với đổi mới sáng tạo; chú trọng phát hiện, biểu dương gương người tốt việc tốt, cán bộ công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, các hoạt động sau mặt báo cũng rất sôi nổi, tích cực, hiệu quả cả về mặt tuyên truyền, xã hội và kinh tế báo chí.

“Những kết quả đạt được này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP, bồi đắp lòng yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền TP” – bà Tuyết nói.

Chia sẻ với các cơ quan báo chí

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, năm 2025 là năm đặc biệt của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình TP khi hoạt động trong điều kiện chuẩn bị tinh thần cho việc sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương. “Các cơ quan báo chí của TP hoạt động trong nỗi lo không biết sáp nhập lúc nào và sáp nhập kiểu gì” – bà nói và bày tỏ chia sẻ với các cơ quan báo chí nhưng dù lo lắng, chuẩn bị nhưng cũng cần tiếp tục đầu tư cho hoạt động báo chí, động viên đội ngũ vượt qua khó khăn.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết năm 2026 là năm nhiều ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn, đặc biệt quan trọng. Do đó, các cơ quan báo chí TP cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị, xã hội của mình trong năm lịch sử này.

Theo đó, bà đề nghị cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP, tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các nội dung tuyên truyền cũng cần tạo cảm hứng cho người dân TP cùng tham gia bằng các hoạt động cụ thể. Đồng thời, phản biện các luận điệu sai trái, thù địch một cách hiệu quả, chủ động hơn.

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo chủ trương chung. “Việc sắp xếp theo hướng: Sắp xếp thế nào thì sắp xếp nhưng báo chí TP sẽ hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn trong thời gian tới. Đó là quan điểm xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy” – bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Bà cho biết bên cạnh sắp xếp tổng thể các cơ quan báo chí thì cần sắp xếp bên trong cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả hoạt động, sức chiến đấu của báo chí.

Đối với Đề án Chuyển đổi số báo chí, trình Ban Thường vụ Thành ủy, bà đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sớm hoàn thiện, báo cáo Phó Bí thư Thành ủy TP Đặng Minh Thông.

Các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP cần ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả để làm tốt vai trò tuyên truyền, định hướng, dẫn dắt dư luận, làm chủ mặt trận thông tin và truyền thông trên không gian mạng, bắt kịp các xu thế báo chí truyền thông mới hiện nay. Đồng thời, tăng nguồn thu từ ứng dụng chuyển đổi số của các cơ quan báo chí.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP phối hợp với Hội Nhà báo TP đề xuất các nội dung bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ người làm báo TP.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị UBND TP (cơ quan tham mưu là Sở Văn hóa và Thể thao TP) thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn TP; thực hiện đúng các quy định, làm hết các nhiệm vụ của mình.

Sở, ngành vẫn còn ngại với báo chí

Trước đó, nêu ý kiến tại hội nghị, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, kiến nghị cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn bộ các cơ quan báo chí của TP. Theo ông, nội dung này đã được Sở Văn hóa và Thể thao đề cập nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. “Hiện các báo đều thuê server riêng lẻ dẫn đến vấn đề bảo mật và an toàn thông tin khó đảm bảo” – ông nói và đề nghị lãnh đạo TP chỉ đạo, giao cho một đơn vị chủ trì để sớm triển khai thống nhất.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Phước cũng kiến nghị TP đẩy nhanh việc chuyển đổi số cho cơ quan báo chí. Dù hiện tại các cơ quan báo chí TP vẫn đang thực hiện chuyển đổi số từ tốt đến khá nhưng đó là sự tự thân vận động. “Chuyển đổi số của cơ quan báo chí cần phải có sự hỗ trợ từ TP” – ông nêu.

Bà Cao Thị Thoa, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (VOV TP.HCM), cho biết dù việc phối hợp thông tin của các cơ quan nhà nước với báo chí đã cải thiện nhưng ở một số sở, ngành, phường, xã, vẫn còn ngại báo chí.

Trong một số sự cố dân sinh như cháy nổ, ngập lụt, y tế..., phóng viên đôi khi phải chờ đợi văn bản trả lời quá lâu, làm lỡ thời điểm vàng để định hướng dư luận, từ đó vô tình nhường “sân chơi” cho mạng xã hội.

Bà Cao Thị Thoa, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (VOV TP.HCM). Ảnh: LÊ THOA

Song song đó, chất lượng thông tin cung cấp cho báo chí của một số đơn vị vẫn nặng về số liệu báo cáo, thiếu vấn đề để báo chí có thể dẫn tới sản phẩm báo chí phản ánh câu chuyện thực tế, điều mà báo chí hiện đại, đặc biệt là phát thanh và báo điện tử đa phương tiện rất cần để thu hút công chúng…

Bà mong các cơ quan đơn, vị bố trí cán bộ đầu mối ổn định và được trao quyền để cung cấp thông tin nhanh.

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9). Ảnh: LÊ THOA

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9), cho biết sau khi sáp nhập, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương ở TP.HCM không phân công rõ người phát ngôn. Ông đề nghị việc này sớm được cải thiện. Ông dẫn chứng có vụ việc xuống địa phương hỏi thì địa phương bảo lên TP và ngược lại, ảnh hưởng đến công tác truyền thông, báo chí phải “nhường sân” cho mạng xã hội.

Ông đề nghị thành lập các nhóm báo chí trên zalo, viber làm đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin nhanh mà không cần văn bản giấy.