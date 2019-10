'Chúng tôi đã nhẵn mặt 16 người trong đường dây móc túi!'

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài điều tra về băng nhóm móc túi gồm 16 thành viên tại bến xe buýt Suối Tiên.



Ngay khi loạt bài được đăng tải, nhiều bạn đọc PLO đã bày tỏ những bức xúc, cũng như kiến nghị lực lượng công an sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên. Chúng tôi xin được trích đăng một ít trong số những ý kiến bình luận được gửi về PLO.

Nhiều nạn nhân đã nhẵn mặt đường dây móc túi!

Rất nhiều bạn đọc thể hiện sự bức xúc trước vấn nạn móc túi lộng hành khi họ thường xuyên gặp các đối tượng trong đường dây xuất hiện ở trạm xe buýt Suối Tiên. Bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm các đối tượng móc túi để tạo tính răn đe, không để dây dưa kéo dài.

. Bọn nó khai hành sự "nhiều tháng nay" là sai quá sai, nhiều năm nay thì có. Mình đi học từ năm nhất đã gặp mấy thanh niên này đến năm 4 vẫn gặp. Thậm chí có các bạn cựu sinh viên cách mình mấy khóa (tính ra khoảng 5-7 năm) bảo là hồi đó cũng đã gặp tụi nó rồi- Bạn đọc Tuấn Minh.

. Cảm ơn Báo Pháp Luật TP.HCM rất nhiều, cảm ơn các phóng viên và những người thực hiện phóng sự không ngại nắng mưa để hoàn thành loạt phóng sự này. Thật sự việc cả một dãy hàng quán bán nước và nhiều bọn móc túi đã ở đó quá lâu rồi. Em đã bắt xe bus đi học ở Suối Tiên ba năm rồi nên 16 khuôn mặt này thì quen lắm rồi. Rõ ràng là các chòi bán nước trên lề đường là bất hợp pháp nhưng những cái chòi đó vẫn ở đó mà chưa bị dẹp suốt nhiều năm nay. Thực sự cảm ơn rất nhiều – bạn đọc Lê Quang Dũng.

. Phải truy tìm cho ra bất kể chúng là ai để trị đích đáng, cho đi cải tạo lao động dài dài, gia đình tự lo cơm nước. Không để chúng làm loạn cuộc sống của dân chúng, đất nước- bạn đọc Nguyễn Minh Đức.

. Thanh niên khỏe mạnh, không lo làm việc cớ sao lại đi làm mấy cái tội này chớ. Mất điện thoại hay ví không khổ bằng việc lấy lại dữ liệu, giấy tờ. Đề nghị cơ quan chức năng phải chú ý tập trung ở mấy điểm công cộng này, xử phải thật nặng –bạn đọc Trấn Kiên Trung.



Sáng 17-10, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã dẹp toàn bộ quán nước tạm khu vực trạm xe buýt Suối Tiên. Ảnh: Nguyễn Yên

. Băng nhóm trấn lột cướp của công khai, thách thức chính quyền đã và luôn đe dọa cuộc sống bình an của bao người dân lương thiện thì cần xử lý thật nghiêm khắc để răn đe mọi thành phần bất hảo- bạn đọc Phó Thái Tân.



. Xem các bài viết và clip, thấy bọn này quá xem thường pháp luật, phạm pháp có tổ chức với hàng chục tên, đánh người khi bị phát hiện. Mong sao lực lượng công an truy bắt cho đủ hết băng nhóm này. Đề nghị pháp luật xử theo kịch khung của tội trạng để răn đe – bạn đọc Trần Thi Nam.

Cần mở trang trình báo online

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc còn đưa ra các đề xuất cho cơ quan chức năng để giải quyết vấn nạn móc túi.

. Công an hãy mở trang trình báo online đi, người bị hại chỉ cần ghi nội dung và ảnh chụp chứng minh nhân dân gửi đến. Số lượng người bị hại quá lớn, trong khi tài sản thiệt hại của từng người lại tương đối nhỏ, không ai bỏ công chạy tới công an để trình báo – bạn đọc Võ Hữu Vinh.

. Mong mỏi lực lượng công an thực hiện tốt trách nhiệm ổn định đời sống tinh thần cho dân. Vụ móc túi này có từ hồi mình mới vô TP.HCM, nghe rất nhiều, rất lâu đến nay thì chưa biết vấn nạn này sẽ được giải quyết như thế nào nữa – bạn đọc Đặng Bảo Thu.



Đến ngày 19-10, Công an quận Thủ Đức lấy lời khai năm thành viên băng móc túi lộng hành. Ảnh: Tân - Yên

. Lực lượng công an chỉ cần giả dạng dân thường, giả dạng khách du lịch đến các bến xe, bến tàu, khu vui chơi thì không khó để bắt tội phạm. Tôi nghĩ để xã hội an toàn hơn, văn minh hơn, rất cần ngành công an vào cuộc giả dạng thường dân nhiều hơn để trấn áp tội phạm, đem lại sự bình yên cho xã hội – bạn đọc Phạm Quốc Đạt.

. Đề nghị công an ra quân truy quét toàn bộ băng nhóm, bắt đủ 16 tên cướp cạn nhưng rất manh động này và truy cứu hình sự thật khẩn cấp không để dây dưa. Và xin cảm ơn các phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã dày công cực khổ tìm ra các hang ổ, ung nhọt tội phạm nguy hiểm cho dân nhờ- bạn đọc Nguyễn Thúy Dung.