Dân mong bỏ giấy xác nhận khi dùng căn cước công dân

Bộ Công an: Không thể in số CMND cũ lên CCCD Trước nhiều ý kiến của bạn đọc mong Bộ Công an in luôn số CMND cũ lên thẻ CCCD cấp mới, chúng tôi đã phỏng vấn Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). Đại tá Thắng cho hay: Đề nghị này từng được đặt ra ngay từ khi triển khai cấp CMND 12 số chứ không phải đến khi cấp thẻ CCCD, tuy nhiên không thể triển khai được. Trước đây, khi chuyển nơi đăng ký thường trú sang một tỉnh/TP khác, công dân phải đổi CMND và số CMND. Như vậy, một người có thể có rất nhiều số CMND chín số, không thể in tất cả các số CMND này lên CMND 12 số hoặc thẻ CCCD. Chưa hết, nếu in thì sẽ phải in cả số CMND, ngày cấp, nơi cấp; với kích thước giới hạn của thẻ CCCD thì không thể in hết được. Ngược lại, nếu chỉ in riêng số CMND cũ (mà không có ngày cấp, nơi cấp - PV) thì các cơ quan hành chính, ngân hàng hoặc đơn vị khác sẽ không đồng ý. Vì những lý do này, việc in số CMND cũ lên thẻ CCCD là không khả thi. Chính vì vậy, Bộ Công an mới quy định cấp giấy xác nhận các số CMND cũ để công dân sử dụng trong các giao dịch. Về ý kiến cho rằng giấy xác nhận số CMND cũ sẽ làm phát sinh thêm giấy tờ hành chính, khó bảo quản…, Đại tá Thắng cho rằng không phức tạp. Theo ông, khi làm thủ tục cấp, đổi từ CMND chín số sang thẻ CCCD, các thông tin của công dân đã được lưu trữ toàn bộ, việc cấp giấy không có khó khăn gì. Về phía người dân, nếu quá trình sử dụng mà bị mất thì cơ quan quản lý hoàn toàn có thể cấp lại. Tương tự, với những trường hợp đổi CMND nhiều lần, nếu công dân có nhu cầu, cơ quan chức năng có thể cấp một lần nhiều giấy xác nhận, mỗi giấy tương ứng với một số CMND cũ. Khi đã có giấy xác nhận số CMND cũ, công dân hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch của bản thân. Ví dụ những tài sản cố định (sổ hồng chẳng hạn - PV) gắn với số CMND cũ, công dân chỉ cần mang giấy xác nhận đến cơ quan cấp sổ hồng đề nghị điều chỉnh. Hoặc khi giao dịch tại các ngân hàng, công dân cũng có thể mang giấy này để điều chỉnh lại. TUYẾN PHAN