Giá thịt heo tăng bất thường, người nuôi chưa chắc vui

Lấy tiền sinh viên thì không hay chút nào Trong tuần qua, những bài viết “Đưa người chạy xe vi phạm về phường rồi mặc cả đòi tiền”, “Tướng Lê Đông Phong chỉ đạo xử lý vụ tố cưỡng đoạt tiền” đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc bức xúc trước việc một thiếu úy công an và bảo vệ tổ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM bị tố cưỡng đoạt tiền. Trước đó, tối 18-12, anh Chu Hữu Đ. phản ánh bị một tổ công tác của Công an phường 17, quận Bình Thạnh bắt vì nghi đua xe. Khi kiểm tra balô của Đ., công an phát hiện một con dao 4 cm nên dọa phạt 10-15 triệu đồng về hành vi tàng trữ hung khí. Thiếu úy Phạm Thái Vinh và bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh phối hợp ép anh Đ. viết một giấy bán xe với giá 15 triệu đồng. Anh Đ. được cho về sau khi hai người này dặn dò phải mang 10 triệu đồng giao trước 11 giờ ngày 19-12. Anh Đ. phải đi cầm đồ, vay mượn của bạn bè được 8,5 triệu đồng nhưng Vinh không đồng ý, yêu cầu đưa đủ 9 triệu đồng. Đến chiều 18-12, Vinh hẹn anh Đ. ra khu vực vòng xoay Hàng Xanh để đưa tiền nhưng người này không tới mà kêu Minh ra lấy thì bị Thanh tra Công an TP.HCM giữ lại, mời làm việc. • Qua vụ này cần xem xét, chấn chỉnh lại việc làm của công an phường, nhất là lực lượng bảo vệ dân phố. Nếu để tình trạng này tiếp tục xảy ra thì rất mất lòng tin của người dân đối với lực lượng công an - Nguyễn Thanh Nam • Làm tiền luôn cả sinh viên thì thật là quá đáng. Sinh viên đang vừa đi học vừa đi làm để có tiền chi tiêu, vậy mà những người thực thi công vụ lại cò kè, hù dọa để lấy tiền sinh viên thì không hay chút nào. Công an TP xử nghiêm vụ này - Hải Âu • Tôi đề nghị Công an TP.HCM phải vào cuộc quyết liệt và làm rõ vụ này để làm gương và trả lại những hình ảnh đẹp của người công an nhân dân - Thanh Trần