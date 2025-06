Bản tin trưa: Di lý nghi phạm giết người trốn chạy đến Hà Tĩnh về Bắc Giang; Thu giữ hơn 5.000 mỹ phẩm nhập lậu tại Ngân Korea 02/06/2025 12:00

Bản tin trưa: Di lý nghi phạm giết người trốn chạy đến Hà Tĩnh về Bắc Giang; Thu giữ hơn 5.000 mỹ phẩm nhập lậu tại Ngân Korea.

Chiều 1-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bắt giữ nghi phạm giết người Vũ Đức Hải (20 tuổi, trú thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang). Hải bị bắt khi đang ẩn náu tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên.