Chung cư hư hỏng: Ai chịu trách nhiệm sửa chữa?

Có không ít chung cư nhanh chóng xuống cấp chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Nhiều người mua nhà thắc mắc trường hợp chung cư xuống cấp, hư hỏng thì trách nhiệm sửa chữa và chi phí sửa chữa sẽ thuộc về ai, chủ căn hộ hay chủ đầu tư (CĐT) dự án.



Theo ThS Ngô Gia Hoàng, giảng viên Khoa luật thương mại - ĐH Luật TP.HCM, hiện nay trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng xảy ra tại chung cư được pháp luật quy định khác nhau, tùy thuộc vào thời điểm xảy ra hư hỏng cũng như phần diện tích, trang thiết bị hư hỏng.

Chẳng hạn như chung cư hư hỏng trong thời gian tòa nhà còn bảo hành thì trách nhiệm sửa chữa thuộc về CĐT (bên bán). Các hư hỏng liên quan đến thi công, kết cấu như khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, cầu thang bộ… thời hạn bảo hành tối thiểu là 60 tháng kể từ ngày hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Các thiết bị khác gắn với căn hộ như hệ thống cửa, kính cường lực, đèn, thiết bị nội thất trong WC… thì bên bán thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất.

Khi phát hiện hư hỏng, chủ căn hộ có quyền thông báo, yêu cầu ban quản lý tòa nhà, CĐT sửa chữa, khắc phục. Lưu ý, các hư hỏng do chủ quan, lỗi của người sử dụng, lý do bất khả kháng hoặc thiết bị do chủ nhà tự lắp đặt thì sẽ không được CĐT bảo hành. Vấn đề thời hạn, nội dung bảo hành thường được quy định chi tiết trong hợp đồng mua bán căn hộ.

Sau khi hết thời hạn bảo hành, tùy thuộc vào phần diện tích/trang thiết bị hư hỏng thuộc sở hữu chung hay riêng mà quy trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa. Nếu các hư hỏng thuộc phần diện tích sở hữu riêng thì chủ căn hộ có trách nhiệm tự sửa chữa. Các hư hỏng xảy ra ở phần diện tích, trang thiết bị thuộc sở hữu chung sẽ do ban quản trị chung cư thực hiện bằng quỹ bảo trì.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Việt An Hòa, cho biết theo nguyên tắc CĐT và nhà thầu sẽ bảo hành phần kết cấu trong vòng năm năm. Quá thời gian này sẽ dùng quỹ bảo trì để sửa chữa khi chung cư có hư hỏng.

Ngoài ra, sau thời gian năm năm nếu xảy ra vấn đề sụt lún do công trình kém chất lượng thì trách nhiệm vẫn của CĐT. “Khi bàn giao công trình, CĐT phải có trách nhiệm bảo hành cho cư dân phần thấm, dột nhà, thường là 6-12 tháng” - ông Quang nói.

Nếu muốn xác định chất lượng công trình kém, các hư hỏng do nguyên nhân chủ quan hay khách quan, cư dân có thể mời đơn vị kiểm định độc lập đến kiểm tra.