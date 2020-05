Ngồi nhà tra thông tin quy hoạch, giấy tờ đất

Theo thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong năm 2019, sở đã triển khai, đưa vào hoạt động nhiều phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm minh bạch thông tin đất đai, giúp người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khác có thể dễ dàng tìm hiểu, giám sát.



Cụ thể, sở đã hoàn thiện dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ cuối năm 2019. Người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, tra cứu về các thửa đất công trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm này trên trang thông tin điện tử của sở để tìm hiểu đầu tư và giám sát các quỹ đất công.



Tra cứu dễ dàng thông tin các khu đất công.

Sở cũng đã xây dựng hai quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường với thời gian và quy trình rút gọn hơn trước. Sở bố trí hai máy vi tính và bảng thông tin ngay sảnh của sở để người dân và doanh nghiệp có thể truy cập thông tin.



Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 do sở lập cũng được công bố trên mạng để phục vụ người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thông qua địa chỉ trang thông tin điện tử:

http://gis.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/quyhoach2020 và ứng dụng trên thiết bị di động iOS và Android.



Thông tin quy hoạch sử dụng đất cũng được số hóa.

Thông qua ứng dụng này, người dân có thể dễ dàng tra cứu ngay quy hoạch sử dụng đất nơi mình đang đứng thông qua một chiếc điện thoại di động, kết nối mạng…

Ngoài ra, người dân, doanh nghiệp cũng có thể truy cập thông qua địa chỉ http://ungdungsotnmt.baria-vungtau.gov.vn/tracuugcn hoặc ứng dụng trên điện thoại di động tra cứu thông tin pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều này nhằm tăng cường tiếp cận tính chính xác trong thông tin pháp lý về đất đai; chống làm giấy tờ nhà, đất giả, ngăn chặn các trường hợp giả mạo, lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất.



Nhờ tiến hành đồng bộ các giải pháp nên theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong năm 2019, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đứng 16/63 tỉnh, thành cả nước.

Riêng chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt điểm cao nhất kể từ khi được tổ chức đánh giá PCI.

Cụ thể, tỉnh được 6,95 điểm, xếp 31/63 tỉnh, thành cả nước và xếp 4/8 tỉnh, TP vùng Đông Nam bộ; so với năm 2018 tăng 0,54 điểm, tăng năm bậc so với cả nước và tăng hai bậc so với vùng Đông Nam bộ...